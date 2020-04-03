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Пандемия коронавируса нового типа

Пропускного режима в Москве пока не будет. Главное о коронавирусе за 3 апреля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего выявлено заражений — 4 149, из них новых случаев — 601, умерли — 34 (актуально на 10.49 мск).
  • Правительство утвердило правила поведения при режимах повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
  • Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, сообщил источник в авиаотрасли.
  • Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5–2% ВВП, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Подробнее о позиции ЦБ читайте здесь.
  • Медики Покровской больницы Санкт-Петербурга заявили, что учреждение с четверга принимает больных с пневмонией, в том числе и вызываемой коронавирусной инфекцией. При этом, по их словам, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты. В городском комитете по здравоохранению на это ответили, что учреждение не принимает заразившихся коронавирусом, а необходимая защита у медиков есть. 
  • Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом. 

Москва

  • Всего выявлено заражений — 2 923, из них новых случаев — 448.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин пока не видит необходимости вводить в Москве жесткий пропускной режим. Он также против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней: "Бюджеты треснут".
  • Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки. 
  • В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве. Передвигаться на одном автомобиле могут граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. При этом такси пользоваться можно.
  • Москвичей с легкой формой коронавируса, которые проходят лечение дома, будут штрафовать за отказ использовать специальное приложение.

Мир

  • Всего заразились — 990 744 (по подсчетам ТАСС, по другим данным — уже более 1 млн), умерли — 50 955 (5,14%).
  • Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом. С начала распространения инфекции там зафиксировано по меньшей мере 117 710 случаев заражения (в Италии — 115 242).
  • Королева Великобритании Елизавета II записала обращение к нации в связи с пандемией. Оно будет показано по телевидению 5 апреля в 22:00 мск. Прежде Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы и в 1991 году во время войны в Персидском заливе.
  • Итальянский дизайнер обуви Серджо Росси умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Ему было 85 лет. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умерли 766 человек
Число зараженных в стране с начала эпидемии достигло 14 681
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