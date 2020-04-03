Пропускного режима в Москве пока не будет. Главное о коронавирусе за 3 апреля

Россия
- Всего выявлено заражений — 4 149, из них новых случаев — 601, умерли — 34 (актуально на 10.49 мск).
- Правительство утвердило правила поведения при режимах повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
- Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, сообщил источник в авиаотрасли.
- Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5–2% ВВП, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Подробнее о позиции ЦБ читайте здесь.
- Медики Покровской больницы Санкт-Петербурга заявили, что учреждение с четверга принимает больных с пневмонией, в том числе и вызываемой коронавирусной инфекцией. При этом, по их словам, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты. В городском комитете по здравоохранению на это ответили, что учреждение не принимает заразившихся коронавирусом, а необходимая защита у медиков есть.
- Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.
Москва
- Всего выявлено заражений — 2 923, из них новых случаев — 448.
- Мэр Москвы Сергей Собянин пока не видит необходимости вводить в Москве жесткий пропускной режим. Он также против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней: "Бюджеты треснут".
- Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки.
- В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве. Передвигаться на одном автомобиле могут граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. При этом такси пользоваться можно.
- Москвичей с легкой формой коронавируса, которые проходят лечение дома, будут штрафовать за отказ использовать специальное приложение.
Мир
- Всего заразились — 990 744 (по подсчетам ТАСС, по другим данным — уже более 1 млн), умерли — 50 955 (5,14%).
- Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом. С начала распространения инфекции там зафиксировано по меньшей мере 117 710 случаев заражения (в Италии — 115 242).
- Королева Великобритании Елизавета II записала обращение к нации в связи с пандемией. Оно будет показано по телевидению 5 апреля в 22:00 мск. Прежде Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы и в 1991 году во время войны в Персидском заливе.
- Итальянский дизайнер обуви Серджо Росси умер из-за болезни, вызванной коронавирусом. Ему было 85 лет.