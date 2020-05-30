Продление пропусков, добровольцы для испытания вакцины. Главное о коронавирусе за 30 мая

Россия
- Заразившихся — 396 575 человек, новых случаев — 8 952. За сутки умер 181 человек, за весь период — 4 555.
- На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей. Почти 11 млрд выделили на субсидии аэропортам. Деньги можно использовать на выплату зарплат сотрудникам.
- Застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России. Сергей Лавров сообщил, что из-за пандемии более 25 тыс. россиян вынуждены оставаться за границей.
- "Вектор" разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
- В РФ клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие 2 недели.
- Добровольцы для испытания вакцины уже набраны.
- Приезжающих в Приморье обязали предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. При отсутствии справки их будут помещать в обсерватор на две недели.
Москва
- Заразившихся — 178 196 человек, новых случаев — 2 367.
- В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня.
- Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 6 до 8 июня. На нем будут строго следить за соблюдением новых санитарных требований.
- Летевший в Москву из Индии самолет вернулся из-за обнаружения коронавируса у пилота.
Мир
- Заразившихся — около 5,9 млн человек, умерших — более 360 тыс.
- В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса.
- Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось на 26 928, что стало новым антирекордом суточного прироста.
- Жителям Польши разрешили выходить на улицу без масок, соблюдая при этом социальную дистанцию.
- Саудовская Аравия объявила о постепенном открытии мечетей. Исключение составит святыня в Мекке.
- Во Франции после карантина открылись парки и парижский универмаг Galeries Lafayette.
- Disney получила разрешение возобновить работу парка развлечений во Флориде 11 июня.