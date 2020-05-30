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Пандемия коронавируса нового типа

Продление пропусков, добровольцы для испытания вакцины. Главное о коронавирусе за 30 мая

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Заразившихся — 396 575 человек, новых случаев — 8 952. За сутки умер 181 человек, за весь период —  4 555.
  • На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей. Почти 11 млрд выделили на субсидии аэропортам. Деньги можно использовать на выплату зарплат сотрудникам.
  • Застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России. Сергей Лавров сообщил, что из-за пандемии более 25 тыс. россиян вынуждены оставаться за границей.
  • "Вектор" разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
  • В РФ клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие 2 недели.
  • Добровольцы для испытания вакцины уже набраны.
  • Приезжающих в Приморье обязали предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. При отсутствии справки их будут помещать в обсерватор на две недели.

Москва

  • Заразившихся — 178 196 человек, новых случаев — 2 367.
  • В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня.
  • Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 6 до 8 июня. На нем будут строго следить за соблюдением новых санитарных требований.
  • Летевший в Москву из Индии самолет вернулся из-за обнаружения коронавируса у пилота.

Мир

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Пандемия коронавируса нового типа
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