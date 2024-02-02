Дальше без ЭКОВАС: как три страны Сахеля решили жить самостоятельно

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28 января три страны Сахаро-Сахельского пояса — Буркина-Фасо, Мали и Нигер — объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), поддерживаемого Францией и США. В этих же государствах в последние три года один за другим произошли военные перевороты и к власти пришли правительства переходного периода, настроенные на сотрудничество с Россией.

Решение о выходе из ЭКОВАС не стало шоком для тех, кто следит за событиями в регионе: ранее сообщество ввело жесткие санкции против Нигера и грозило военной интервенцией, правда, ее так и не случилось. Этот фактор и послужил одной из причин для выхода из организации. Вторая причина — отсутствие реальной поддержки в борьбе с терроризмом, а ведь отчасти именно для этого создавалась организация в 1975 году с собственными вооруженными силами, контингенты для которых предоставляет каждая из 15 стран-участниц.

"ЭКОВАС, поддавшись влиянию иностранных государств, предало основополагающие принципы. Организация не оказала странам содействия в борьбе с терроризмом. Напротив, она заняла нерациональную позицию, вводя нелегитимные санкции, которые поставили население в более уязвимое положение", — пояснили свое решение в совместном заявлении три лидера стран, ранее образовавших "Альянс государств Сахеля" (АГС) для коллективной обороны и развития экономического сотрудничества.

Опора на Россию

Новость о выходе Уагадугу, Бамако и Ниамея (столицы Буркина-Фасо, Мали и Нигера) из ЭКОВАС не привлекла бы такого внимания общественности в России, если бы не один момент: последние несколько лет Москва последовательно развивает отношения во всех областях с этими странами, делая ставку прежде всего на обеспечение их безопасности. Террористическая угроза — не пустые слова для стран Сахеля, они то и дело страдают от нападений группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и другими террористическими организациями. И сотрудничество с РФ дает им реальную поддержку в плане укрепления собственных вооруженных сил. А ведь только расправившись с угрозами для безопасности, можно развивать экономическое сотрудничество.

В конце декабря 2023 года Мали покинули последние военные-миротворцы из Миссии ООН по стабилизации (МИНУСМА), передав под управление национальной армии военные объекты. Тогда же французские военные покинули Нигер, так и не добившись реального успеха в борьбе с джихадистами. В конце января Россию посетил премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн, а на прошлой неделе, согласно сообщению в Telegram-канале Африканского корпуса, в Буркина-Фасо заехали более 100 российских инструкторов. ​​​​​​

На этом фоне и прозвучало заявление о выходе трех стран из ЭКОВАС, и реакция России не заставила ждать: вчера, 1 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг решения Уагадугу, Бамако и Ниамея. Посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо Алексей Салтыков также отметил, что Россия готова при соответствующем обращении рассмотреть возможность установления сотрудничества с "Альянсом государств Сахеля", в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

"Разорвать цепи"

Стоит учитывать, что в реальности членство в ЭКОВАС завершится только через год и страны все равно останутся тесно связанными экономически и политически со своими соседями — Сенегалом, Нигерией, Бенином и Ганой. Как отметил глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Уагадугу продолжает поддерживать двусторонние отношения со всеми соседями. "Эти отношения будут продолжаться и, возможно, укрепляться. Выход неизбежно влечет за собой последствия, потому что мы связаны договором. Но главы государств приняли это решение, полностью осознавая эти последствия", — добавил он.

По словам Траоре, передвижение людей и товаров является теперь серьезным вызовом. "Это области, в которых ЭКОВАС работает уже долгое время, и этот сектор, безусловно, пострадает. Есть и другие механизмы, которые позволят достичь договоренностей с государствами в индивидуальном порядке", — уточнил глава МИД Буркина-Фасо.

Главное опасение, которое теперь испытывают западные эксперты, — это выход трех стран из Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), штаб-квартира которого находится в Уагадугу. По данным рейтингового агентства Moody's, решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера покинуть ЭКОВАС может стать препятствием для экономического роста этого блока, а потенциальный выход из ЗАЭВС и отказ от использования западноафриканского франка КФА (эмиссией которого занимается Парижский монетный двор) и вовсе подорвет всю экономику региона "из-за кредитной поддержки, которую ЗАЭВС обеспечивает с точки зрения макроэкономической стабильности и снижения внешней уязвимости". Выход трех стран из союза может негативно сказаться и на Западноафриканском банке развития, поскольку на Буркина-Фасо, Мали и Нигер приходилось 17% его капитала и 35% кредитного портфеля, по данным на конец 2022 года.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки, вероятно, окажет негативное влияние на торговлю и экономический рост в регионе, но однозначную оценку давать пока рано.

О намерении создать собственную единую валюту на пространстве Сахеля заговорили еще в сентябре 2023-го. Этот вопрос поднимался в рамках "Альянса государств Сахеля". Однако он связан с техническими сложностями, и некоторые эксперты полагают, что именно здесь поддержку оказать могла бы Россия.

Пока звучат разные точки зрения. Например, глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что его страна останется в составе Западноафриканского экономического и валютного союза, а президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подчеркнул, что не исключает возможности отказа от франка КФА. "Мы разорвем все цепи, которые связывают нас с рабством", — заявил буркинийский лидер.

Операции Банка инвестиций и развития Экономического сообщества стран Западной Африки не будут проводиться в Буркина-Фасо, Мали и Нигере после того, как эти три страны приняли решение выйти из сообщества, сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.

Новые партнерства

Как сказал мне программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) и эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин, выход из ЭКОВАС сам по себе не решит проблем государств Сахеля. "Предстоит много решений, и одно из самых трудных — судьба членства в Западноафриканском экономическом и валютном союзе, через который Буркина-Фасо, Мали и Нигер сохраняют связь с другими странами, где в обращении колониальный франк КФА, — Бенином, Сенегалом, Кот-д’Ивуаром, Того и другими", — пояснил Панин. Он отметил, что структура экономик трех стран не позволит им существовать в режиме полной автаркии. "А значит, развитие их сотрудничества через альянс в самых разных сферах должно стать если не историей успеха, то примером прагматичного сотрудничества, которое может быть интересно другим странам, которые могут посчитать такой формат более перспективным, чем ЭКОВАС", — заключил мой собеседник.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться три континентальные страны, — это отсутствие выхода к морю. Однако у них сложились тесные связи с Гвинеей и Бенином, которые обладают портами. Не исключено, что одна из этих стран может примкнуть к альянсу в дальнейшем. Как сказала мне председатель правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки (САРОСА) Любовь Демидова, "не стоит переживать об отсутствии прямого выхода к морю, так как есть ряд соседних стран, которые так или иначе заинтересованы в предоставлении этого выхода".

Интересную точку зрения выразил исследователь Института политических наук в Гренобле Жан Марку, который считает, что Турция будет пытаться активизировать связи с Буркина-Фасо, Мали и Нигером после их выхода из ЭКОВАС с целью усилить свои позиции в регионе. По его словам, "Турция внимательно наблюдает за трансформациями" в этих государствах. Анкаре предстоит решить, продолжить ли "дипломатическое наступление" в регионе для укрепления своих позиций по сравнению с конкурентами. Премьер Нигера Али Ламин Зейн сейчас как раз находится с рабочим визитом в Анкаре, где он уже провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление двусторонних политических и экономических связей, сообщает Национальный совет спасения родины (временный орган управления Нигера) в соцсети X (ранее Twitter).

Взаимодействие между Ниамеем и Анкарой находится на подъеме — товарооборот между двумя странами утроился в период между 2021 и 2022 годами, достигнув $203 млн. Турция активно поддерживала предыдущее правительство Нигера, поставляя ему, в частности, беспилотники. Тем не менее турецкие власти решили продолжать оказывать военную помощь и новым властям африканской страны после переворота в июле 2023 года. Намерения Анкары укрепить партнерство с Нигером в сфере безопасности подтвердил заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз в ходе поездки в Ниамей в ноябре 2023 года.

Не дремлет и Иран, где также побывал ранее Ламин Зейн. Как отметил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, между двумя странами были сформированы и проведены два заседания совместной комиссии сотрудничества, а также решено, что следующее заседание пройдет в ближайшее время. Ниамей и Тегеран заключили соглашения о сотрудничестве в сфере оказания технических и инженерных услуг, строительства, обеспечения работы ТЭС, экспорта автомобилей, здравоохранения, высшего образования, банковском и финансовом секторе. Кроме того, было принято решение о начале деятельности иранских технологических компаний в Нигере. Ранее Иран также открыл университет в Мали.

Напомню, что три страны исповедуют преимущественно ислам, так что сотрудничество с Турцией и Ираном выглядит более чем логично. К тому же Иран накопил ценный опыт жизни и диверсификации экономики в условиях санкций. А многие западноафриканские предприниматели опасаются возобновления финансовых санкций и появления торговых барьеров после того, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС, сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.

А что Франция?

Эксперты сходятся в одном: выход трех стран из ЭКОВАС — прямой удар по Франции, которая на этой неделе также заявила, что сократит военное присутствие в Габоне, Кот-д’Ивуаре и Сенегале. Малийский политик и общественный деятель, член Центрального бюро Высшего совета малийцев зарубежья, депутат Национального переходного совета (парламента) Мали Алиу Тункара ранее заявил ТАСС, что ЭКОВАС и его механизмы стали явной преградой для развития региона. "Теперь Буркина-Фасо, Мали и Нигер сосредоточат свои усилия на наращивании сотрудничества в рамках Альянса государств Сахеля, созданного этими тремя странами в сентябре 2023 года. Наиболее перспективными сферами деятельности АГС являются безопасность и экономика", — продолжил он.

"Россия, по сути, превратилась в стратегического партнера стран, входящих в АГС. Но есть и другие дружественные страны, которые способны предложить доверительное, взаимовыгодное сотрудничество и интересные проекты, — это Китай, Иран и Турция. Что же касается Франции, то ее неоколониалистские методы и подходы в регионе Сахеля себя полностью дискредитировали и исчерпали. Они уже никому не нужны и никуда не годятся", — подытожил Тункара.

По словам Демидовой, "Париж контролирует кредитно-денежную политику ЭКОВАС, и просто так они не отдадут самый действенный инструмент давления на африканские страны". Однако, по ее словам, на смену может прийти Африканский валютный союз (AMU) под эгидой Африканского союза, управляемый Африканским центральным банком. "Такой союз потребовал бы создания новой единой валюты, подобной евро. Гипотетическую валюту иногда называют афро или африк", — пояснила эксперт.

"Абсолютно понятно, что Сахельская тройка нуждается во всесторонней поддержке и содействии, которое, я уверена, она получит. Мы видим, что уже запланированы ряд крупных проектов к реализации на территории этих стран со стороны России. Проекты, которые будут являться странообразующими и в конечном итоге послужат процветанию этих стран, росту их экономики и социальной сферы", — заключила Демидова, имея в виду строительство АЭС в Буркина-Фасо и железных дорог в Мали и Нигере.