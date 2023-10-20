Потери ВСУ и помощь Киеву. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли свыше 5,7 тыс. военнослужащих, 25 танков и 12 самолетов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $61,3 млрд для "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". В телеобращении к согражданам он назвал военную помощь Украине и Израилю "мудрой инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и заявил, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева.

Государственная таможенная служба Украины по итогам проверок установила, что треть гуманитарной помощи, направленной в воинские части, не дошла до адресатов.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Потери ВСУ за неделю на донецком направлении составили более 2 тыс. военных, 4 танка и 14 бронемашин. Ударами авиации и ракетных войск РФ уничтожено пять украинских складов с боеприпасами и военной техникой, сообщили в Минобороны России.

Российские войска отразили 10 атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении отражено 18 атак ВСУ, противник потерял более 940 военнослужащих и 42 единицы вооружений и техники.

Российская группировка "Запад" отразила 61 контратаку ВСУ на купянском направлении и улучшила положение по переднему краю. Противник потерял почти 1 тыс. военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении уничтожено до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей ВСУ.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили более 1 010 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 19 автомобилей. Подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи.

Истребительная авиация и подразделения ПВО России уничтожили 12 украинских самолетов, из них 7 - за прошедшие сутки. Также уничтожены два украинских вертолета Ми-8. Общее количество уничтоженных с начала СВО самолетов противника достигло 500, вертолетов - 252.

Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу Ростов-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зеленский на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что побывал на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, где встретился с сотрудниками управления разведки погранвойск. Он также отметил, что обсуждалась "ситуация на основных направлениях", в частности, в районе подконтрольной украинским войскам Авдеевки в ДНР, на купянском направлении и на юге.

Зеленский сопроводил пост видео, на кадрах которого он встречается с военнослужащими, их лица скрыты. По видеоряду невозможно определить, где именно сделана запись.

На кадрах с совещания фигурирует главком ВСУ Валерий Залужный. По данным украинского Минобороны, во встрече участвовал также глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Пресс-служба Зеленского сообщила также о его поездке в Николаевскую область, где президент заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова о ситуации в Черном море, работе продвигаемого Киевом так называемого зернового коридора, а также защите портовой инфраструктуры.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома. Из этой суммы $61,3 млрд предназначается для "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". На поддержку Киева предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд - по линии Космических сил США.

Байден в телеобращении назвал военную помощь Украине и Израилю "мудрой инвестицией", которая будет выгодна для американской безопасности "на протяжении нескольких поколений".

По словам американского президента, поддержка Украины "жизненно важна для американской национальной безопасности", поэтому США не намерены ее прекращать.

Одновременно Байден отметил, что США не ищут прямого военного столкновения с Россией: "Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России".

Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США "почти иссякли", сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Оружие для Киева

Германия отправила октябре украинским властям очередной пакет военной помощи, который состоит из трех зенитных самоходных установок Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector. По сообщению Минобороны ФРГ, в пакет вошли также почти 4 тыс. дымовых снарядов, один мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и три тягача.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины заверил того, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О продолжении поддержки Украины заявил и министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Мы настраиваемся на то, что война продлится еще долго", - сказал он в интервью газете Handelsblatt. Писториус добавил, что Берлин "не будет диктовать украинцам, когда садиться за стол переговоров".

Минные заграждения

ВСУ активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз, рассказал командующий группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью агентству Укринформ.

По его словам, всего с июня 2022 года "на основных направлениях возможного наступления противника" установлено свыше 500 тыс. противотанковых мин. "Это, в частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов и так далее", - добавил командующий.

Наев подчеркнул, что ВСУ также усиливают фортификационные сооружения.

Обвинения митрополиту

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, обвиняемого в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

По версии СБУ, вина клирика заключается в том, что он называл конфликт в Донбассе, который продолжался с 2014 года, гражданской войной. Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.

Петиции Зеленскому

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой внести в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности до 20 лет для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за коррупцию в период военного положения.

Авторы другой петиции предлагают привлекать к ответственности командиров за потери в рядах ВСУ. По их мнению, командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов, а также оперативным управлением на местах. В качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность.

Для рассмотрения президентом петиции должны набрать 25 тыс. голосов в течение трехмесячного срока.

Пропажа гуманитарной помощи