Потери ВСУ и помощь Киеву. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли свыше 5,7 тыс. военнослужащих, 25 танков и 12 самолетов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $61,3 млрд для "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". В телеобращении к согражданам он назвал военную помощь Украине и Израилю "мудрой инвестицией" в национальную безопасность Соединенных Штатов и заявил, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева.
Государственная таможенная служба Украины по итогам проверок установила, что треть гуманитарной помощи, направленной в воинские части, не дошла до адресатов.
ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.
Ход операции
- Потери ВСУ за неделю на донецком направлении составили более 2 тыс. военных, 4 танка и 14 бронемашин. Ударами авиации и ракетных войск РФ уничтожено пять украинских складов с боеприпасами и военной техникой, сообщили в Минобороны России.
- Российские войска отразили 10 атак ВСУ на запорожском направлении, потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
- На краснолиманском направлении отражено 18 атак ВСУ, противник потерял более 940 военнослужащих и 42 единицы вооружений и техники.
- Российская группировка "Запад" отразила 61 контратаку ВСУ на купянском направлении и улучшила положение по переднему краю. Противник потерял почти 1 тыс. военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии.
- На херсонском направлении уничтожено до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей ВСУ.
- Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили более 1 010 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 19 автомобилей. Подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи.
- Истребительная авиация и подразделения ПВО России уничтожили 12 украинских самолетов, из них 7 - за прошедшие сутки. Также уничтожены два украинских вертолета Ми-8. Общее количество уничтоженных с начала СВО самолетов противника достигло 500, вертолетов - 252.
- Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу Ростов-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Зеленский на Херсонщине
- Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что побывал на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, где встретился с сотрудниками управления разведки погранвойск. Он также отметил, что обсуждалась "ситуация на основных направлениях", в частности, в районе подконтрольной украинским войскам Авдеевки в ДНР, на купянском направлении и на юге.
- Зеленский сопроводил пост видео, на кадрах которого он встречается с военнослужащими, их лица скрыты. По видеоряду невозможно определить, где именно сделана запись.
- На кадрах с совещания фигурирует главком ВСУ Валерий Залужный. По данным украинского Минобороны, во встрече участвовал также глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
- Пресс-служба Зеленского сообщила также о его поездке в Николаевскую область, где президент заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова о ситуации в Черном море, работе продвигаемого Киевом так называемого зернового коридора, а также защите портовой инфраструктуры.
Заявление Байдена
- Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, сообщила пресс-служба Белого дома. Из этой суммы $61,3 млрд предназначается для "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". На поддержку Киева предлагается выделить еще $798 млн по линии ВВС США, $7,5 млрд - по линии Космических сил США.
- Байден в телеобращении назвал военную помощь Украине и Израилю "мудрой инвестицией", которая будет выгодна для американской безопасности "на протяжении нескольких поколений".
- По словам американского президента, поддержка Украины "жизненно важна для американской национальной безопасности", поэтому США не намерены ее прекращать.
- Одновременно Байден отметил, что США не ищут прямого военного столкновения с Россией: "Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России".
- Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США "почти иссякли", сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Оружие для Киева
- Германия отправила октябре украинским властям очередной пакет военной помощи, который состоит из трех зенитных самоходных установок Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector. По сообщению Минобороны ФРГ, в пакет вошли также почти 4 тыс. дымовых снарядов, один мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и три тягача.
- Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины заверил того, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
- О продолжении поддержки Украины заявил и министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Мы настраиваемся на то, что война продлится еще долго", - сказал он в интервью газете Handelsblatt. Писториус добавил, что Берлин "не будет диктовать украинцам, когда садиться за стол переговоров".
Минные заграждения
- ВСУ активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз, рассказал командующий группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью агентству Укринформ.
- По его словам, всего с июня 2022 года "на основных направлениях возможного наступления противника" установлено свыше 500 тыс. противотанковых мин. "Это, в частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов и так далее", - добавил командующий.
- Наев подчеркнул, что ВСУ также усиливают фортификационные сооружения.
Обвинения митрополиту
- Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, обвиняемого в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.
- По версии СБУ, вина клирика заключается в том, что он называл конфликт в Донбассе, который продолжался с 2014 года, гражданской войной. Митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.
Петиции Зеленскому
- На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой внести в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности до 20 лет для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за коррупцию в период военного положения.
- Авторы другой петиции предлагают привлекать к ответственности командиров за потери в рядах ВСУ. По их мнению, командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов, а также оперативным управлением на местах. В качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность.
- Для рассмотрения президентом петиции должны набрать 25 тыс. голосов в течение трехмесячного срока.
Пропажа гуманитарной помощи
- Треть гуманитарной помощи, направленной украинским военнослужащим с начала 2023 года, не дошла до воинских частей, сообщила Государственная таможенная служба Украины по итогам проверок.
- Ведомство отчиталось о проверке более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено, что в более чем 3 тыс. случаев помощь не дошла до адресатов.