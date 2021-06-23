{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новые меры в Подмосковье.
Новые меры в Подмосковье.
Новые меры в Подмосковье.
Новые меры в Подмосковье.
Новые меры в Подмосковье.
Пандемия COVID-19

Новые меры в Подмосковье. Главное о коронавирусе за 23 июня

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 368 513 случаев заражения, из них новых — 17 594. За сутки умерли 548 человек (максимум с 11 февраля), за весь период — 130 895. 
  • В Бурятии вводят локдаун с 27 июня по 11 июля. Все гостиницы, в том числе на берегу Байкала, в этот период будут принимать туристов из других регионов только в составе организованных групп и с отрицательными ПЦР-тестами.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в стране нового локдауна сейчас не обсуждается.
  • В Подмосковье с 24 июня начнут действовать новые меры, в том числе приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки. Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами. Вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам.
  • Многие страны мира не отказываются принимать на лечение россиян, приехавших к ним на отдых, но обязательств перед РФ у этих государств нет, заявил президент Владимир Путин. Путешествующие россияне должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка за пределы страны — их личная ответственность, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
  • Случаев заражения разновидностью индийского штамма коронавируса "Дельта плюс" в России не зарегистрировано, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, россияне в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению индийским штаммом.
  • "Спутник Лайт" и "Спутник V" рекомендовали для вакцинации людей с диабетом.
  • Самое низкое число вакцинированных отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Лидеры по темпу вакцинации на 100 тыс. населения — Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область и город Москва.
  • Российские вакцины нейтрализуют все известные штаммы коронавируса, прививка почти на 100% позволяет избежать тяжелой формы заболевания, сообщил президент РАН, академик Александр Сергеев.
  • Вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщили в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ со ссылкой на проведенное исследование.
  • Франция внесла Россию в список стран с высокой степенью распространения коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 307 243 случая заражения, из них новых — 6 534. Госпитализированы 1 880 человек. Умерли 88 человек (максимум за пандемию).
  • Оперштаб разъяснил, как получить QR-код для посещения ресторанов.
  • Система QR-кодов с 28 июня распространится на летние веранды и сезонные кафе.
  • Теперь привиться можно будет во Дворце водных видов спорта "Лужники".
  • Рок-группа "Би-2" 27 июня даст концерт на стадионе "Лужники" без зрителей, его будет транслировать онлайн-сервис Okko.

Мир

  • Всего зафиксировано более 179,2 млн случаев заражения, умерли 3 884 611 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Вариант коронавируса "Дельта" (индийский) отличается от других штаммов быстрой консолидацией поражения легких, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти КЧР разрешили проведение выпускных вечеров в школах в очном формате
При этом на мероприятиях не смогут присутствовать приглашенные лица
Читать полностью