Новые меры в Подмосковье. Главное о коронавирусе за 23 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 368 513 случаев заражения, из них новых — 17 594. За сутки умерли 548 человек (максимум с 11 февраля), за весь период — 130 895.
- В Бурятии вводят локдаун с 27 июня по 11 июля. Все гостиницы, в том числе на берегу Байкала, в этот период будут принимать туристов из других регионов только в составе организованных групп и с отрицательными ПЦР-тестами.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в стране нового локдауна сейчас не обсуждается.
- В Подмосковье с 24 июня начнут действовать новые меры, в том числе приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки. Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами. Вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам.
- Многие страны мира не отказываются принимать на лечение россиян, приехавших к ним на отдых, но обязательств перед РФ у этих государств нет, заявил президент Владимир Путин. Путешествующие россияне должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка за пределы страны — их личная ответственность, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Случаев заражения разновидностью индийского штамма коронавируса "Дельта плюс" в России не зарегистрировано, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, россияне в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению индийским штаммом.
- "Спутник Лайт" и "Спутник V" рекомендовали для вакцинации людей с диабетом.
- Самое низкое число вакцинированных отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Лидеры по темпу вакцинации на 100 тыс. населения — Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область и город Москва.
- Российские вакцины нейтрализуют все известные штаммы коронавируса, прививка почти на 100% позволяет избежать тяжелой формы заболевания, сообщил президент РАН, академик Александр Сергеев.
- Вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщили в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ со ссылкой на проведенное исследование.
- Франция внесла Россию в список стран с высокой степенью распространения коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 307 243 случая заражения, из них новых — 6 534. Госпитализированы 1 880 человек. Умерли 88 человек (максимум за пандемию).
- Оперштаб разъяснил, как получить QR-код для посещения ресторанов.
- Система QR-кодов с 28 июня распространится на летние веранды и сезонные кафе.
- Теперь привиться можно будет во Дворце водных видов спорта "Лужники".
- Рок-группа "Би-2" 27 июня даст концерт на стадионе "Лужники" без зрителей, его будет транслировать онлайн-сервис Okko.
Мир
- Всего зафиксировано более 179,2 млн случаев заражения, умерли 3 884 611 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вариант коронавируса "Дельта" (индийский) отличается от других штаммов быстрой консолидацией поражения легких, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.