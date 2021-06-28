Москва обновила максимум по смертям за сутки. Главное о коронавирусе за 28 июня

Россия
- Всего зафиксирован 5 472 941 случай заражения, из них новых — 21 650. За сутки умерли 611 человек, за весь период — 133 893.
- В Подмосковье выявили 2 722 новых случая заражения (максимум за пандемию).
- Организаторы праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге реализовывали рекомендации санитарных властей при его проведении, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил Дмитрий Песков.
- Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации; обязательные прививки вводятся для "сотрудников в синагогах Москвы и в регионах, где есть соответствующие решения властей".
- Высокий титр антител необходимо поддерживать, в частности, чтобы защититься от штамма "Дельта плюс", сделать это можно с помощью вакцинации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число привившихся в стране достигло 23 млн.
Москва
- Всего зафиксировано 1 346 183 случая заражения, из них новых — 7 246. Госпитализированы 1 697 человек. Умерли 124 человека (максимум с начала пандемии).
- Рестораны начинают работу по правилам COVID-free (заведения могут принимать только привившихся, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест).
- В столице снова закончилась вакцина "Ковивак".
- Ситуация в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Власти намерены сделать вакцинацию более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить ее и на другие группы иностранцев. Стоимость для трудовых мигрантов составит 1,3 тыс. рублей, прививку оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.
- Посетители летних веранд, соблюдая меры предосторожности, могут пройти помыть руки в основной зал ресторанов без QR-кодов.
- Сотрудники кафе смогут проверить QR-коды горожан в приложениях "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы".
Мир
- Всего зафиксировано более 181,1 млн случаев заражения, умерли 3 925 198 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице.
- Дети в Индии, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом, сообщают СМИ.
- Израиль продлил запрет на посещение некоторых стран, включая Россию.
- В Германии пока отказались считать вакцинированными привившихся "Спутником V".