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Москва обновила максимум по смертям за сутки.
Москва обновила максимум по смертям за сутки.
Москва обновила максимум по смертям за сутки.
Москва обновила максимум по смертям за сутки.
Москва обновила максимум по смертям за сутки.
Пандемия COVID-19

Москва обновила максимум по смертям за сутки. Главное о коронавирусе за 28 июня

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 5 472 941​​​​​​ случай заражения, из них новых — 21 650. За сутки умерли 611 человек, за весь период — 133 893. 
  • В Подмосковье выявили 2 722 новых случая заражения (максимум за пандемию). 
  • Организаторы праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге реализовывали рекомендации санитарных властей при его проведении, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил Дмитрий Песков.
  • Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации; обязательные прививки вводятся для "сотрудников в синагогах Москвы и в регионах, где есть соответствующие решения властей".
  • Высокий титр антител необходимо поддерживать, в частности, чтобы защититься от штамма "Дельта плюс", сделать это можно с помощью вакцинации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число привившихся в стране достигло 23 млн.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 346 183 случая заражения, из них новых — 7 246. Госпитализированы 1 697 человек. Умерли 124 человека (максимум с начала пандемии).
  • Рестораны начинают работу по правилам COVID-free (заведения могут принимать только привившихся, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест).
  • В столице снова закончилась вакцина "Ковивак".
  • Ситуация в Москве остается крайне сложной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Власти намерены сделать вакцинацию более доступной для трудовых мигрантов, в дальнейшем планируется распространить ее и на другие группы иностранцев. Стоимость для трудовых мигрантов составит 1,3 тыс. рублей, прививку оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.
  • Посетители летних веранд, соблюдая меры предосторожности, могут пройти помыть руки в основной зал ресторанов без QR-кодов.
  • Сотрудники кафе смогут проверить QR-коды горожан в приложениях "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы". 

Мир

  • Всего зафиксировано более 181,1 млн случаев заражения, умерли 3 925 198 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице.
  • Дети в Индии, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом, сообщают СМИ. 
  • Израиль продлил запрет на посещение некоторых стран, включая Россию.
  • В Германии пока отказались считать вакцинированными привившихся "Спутником V".
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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