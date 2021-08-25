Минимальный коэффициент распространения c мая. Главное о коронавирусе за 25 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 804 910 случая заражения, из них новых — 19 536 (против 18 833 днем ранее) . За сутки умерли 809 человек (впервые с 17 августа число умерших превысило 800), за весь период — 178 423.
- Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с начала мая.
- В Подмосковье выявили минимальное с 8 июня число заражений коронавирусом за сутки.
- В Крыму на линейки 1 сентября допустят только вакцинированных родителей первоклашек.
- Власти Чукотки продлили антиковидные ограничения.
- В Калининграде отменили празднование Дня города из-за сложной ситуации с коронавирусом.
- Минздрав может улучшить прогноз по COVID-19, если россияне будут активнее прививаться.
- Лавров считает возможным взаимное признание сертификатов о вакцинации между РФ и Австрией.
- Псковские власти разрешат педагогам не носить маски во время учебного процесса.
- Власти РФ должны не навязывать вакцинацию, а объяснять правильность такого выбора, заявил Путин.
Москва
- В Москве выявлено 1 402 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 526 человек, скончались 52 пациента.
Мир
- Всего зафиксировано 213 418 193 случая заражения, умерли 4 456 252 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Польши заявили, что в стране начинается четвертая волна эпидемии коронавируса.
- Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения.
- В Австралии создали инструмент для определения числа носителей коронавируса на авиарейсах.
- В США сравнили шансы попасть в больницу с коронавирусом у привитых и непривитых.
- ЕСПЧ отклонил просьбу пожарных Франции о приостановке их вакцинации.
- Кабмин Болгарии продлил режим ЧС в связи с эпидемической обстановкой на три месяца.
- Вена заинтересована в облегчении взаимных поездок граждан Австрии и России.
- Во Вьетнаме заявили, что пока не видят возможности возобновить авиасообщение с Россией.
- Вьетнам готов рассмотреть заявки для применения всех российских вакцин от коронавируса.
- СМИ: темпы вакцинации от коронавируса в Афганистане сократились на 80%.