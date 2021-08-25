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Минимальный коэффициент распространения c мая.
Минимальный коэффициент распространения c мая.
Минимальный коэффициент распространения c мая.
Минимальный коэффициент распространения c мая.
Минимальный коэффициент распространения c мая.
Пандемия COVID-19

Минимальный коэффициент распространения c мая. Главное о коронавирусе за 25 августа

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 804 910 случая заражения, из них новых — 19 536 (против 18 833 днем ранее) . За сутки умерли 809 человек (впервые с 17 августа число умерших превысило 800), за весь период — 178 423.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с начала мая.
  • В Подмосковье выявили минимальное с 8 июня число заражений коронавирусом за сутки.
  • В Крыму на линейки 1 сентября допустят только вакцинированных родителей первоклашек.
  • Власти Чукотки продлили антиковидные ограничения.
  • В Калининграде отменили празднование Дня города из-за сложной ситуации с коронавирусом.
  • Минздрав может улучшить прогноз по COVID-19, если россияне будут активнее прививаться.
  • Лавров считает возможным взаимное признание сертификатов о вакцинации между РФ и Австрией.
  • Псковские власти разрешат педагогам не носить маски во время учебного процесса.
  • Власти РФ должны не навязывать вакцинацию, а объяснять правильность такого выбора, заявил Путин.

Москва

  • В Москве выявлено 1 402 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 526 человек, скончались 52 пациента. 

Мир

  • Всего зафиксировано 213 418 193 случая заражения, умерли 4 456 252 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Власти Польши заявили, что в стране начинается четвертая волна эпидемии коронавируса.
  • Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения.
  • В Австралии создали инструмент для определения числа носителей коронавируса на авиарейсах.
  • В США сравнили шансы попасть в больницу с коронавирусом у привитых и непривитых.
  • ЕСПЧ отклонил просьбу пожарных Франции о приостановке их вакцинации.
  • Кабмин Болгарии продлил режим ЧС в связи с эпидемической обстановкой на три месяца.
  • Вена заинтересована в облегчении взаимных поездок граждан Австрии и России.
  • Во Вьетнаме заявили, что пока не видят возможности возобновить авиасообщение с Россией.
  • Вьетнам готов рассмотреть заявки для применения всех российских вакцин от коронавируса.
  • СМИ: темпы вакцинации от коронавируса в Афганистане сократились на 80%.
Теги
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