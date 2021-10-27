ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи. Главное о коронавирусе за 27 октября

Россия
- Всего зафиксирован 8 352 601 случай заражения, из них новых — 36 582. Это новый максимум. За сутки умерли 1 123 человека. За весь период — 233 898. Это новый максимум суточной смертности за пандемию.
- Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника Лайт" и вакцины против гриппа.
- Минтруд подготовил рекомендации по предоставлению выходных при вакцинации от ковида.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение еще 56 млрд рублей на помощь системам здравоохранения в регионах.
- Бесковидные зоны в Свердловской области открыли для людей с медотводом.
- Эксперт заявил, что смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в РФ нет.
- ГИБДД будет регистрировать транспортное средство и принимать экзамен на права в нерабочие дни по записи.
- Недоверие к прививкам от коронавируса связали с отсутствием консенсуса у экспертов.
- Эксперт: повторное течение ковида в 70% случаев проходит с той же степенью тяжести.
- Математики создали модель для прогноза количества жертв COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 786 570 случаев заражения, из них новых — 5 789.
- В Москве возобновила работу горячая линия комплекса соцразвития. Люди на самоизоляции смогут заказать лекарства и продукты по телефону.
- Оперштаб рассказал, как будут работать магазины в Москве во время нерабочих дней.
- "Винлаб" и "Красное и белое" будут работать в обычном режиме в Москве в период ограничений.
- Школьники смогут пользоваться картой москвича с 28 октября по 7 ноября.
- Массовые мероприятия будут проводить в Москве только по согласованию с властями.
- В Москве не будут запрещать прогулки в парках во время нерабочих дней.
- Шиномонтажи и автосервисы закроются в нерабочие дни в Москве.
- Павильоны ВДНХ в Москве изменят режим работы в период нерабочих дней.
Мир
- Всего зафиксировано более 244,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю. Почитайте наш материал о том, какие страны ужесточают ограничения из-за коронавируса, а какие отменяют.
- Генсек ООН призвал страны к более равному распределению вакцин от коронавируса.
- В Бразилиа с 3 ноября отменят обязательное ношение масок на улице.
- В Таиланде обнаружили штамм "дельта плюс".
- AP: Facebook медлил в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса.
- Бельгия ужесточила антиковидные меры.
- В Марокко пассажирам без паспорта вакцинации нельзя попасть в аэропорт.