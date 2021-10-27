ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи. Главное о коронавирусе за 27 октября

Борт, вернувшийся в Каир из-за угрозы взрыва, вылетел в Москву с 93 пассажирами

Согласно данным онлайн табло аэропорта, Boing 737-800, которым заменили Airbus А220, взлетел с задержкой почти в полтора часа от заявленного времени

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