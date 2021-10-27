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ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи.
ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи.
ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи.
ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи.
ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи.
Пандемия COVID-19

ГИБДД в нерабочие дни примет экзамен по записи. Главное о коронавирусе за 27 октября

© Руслан Шамуков/ТАСC
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 8 352 601 случай заражения, из них новых — 36 582. Это новый максимум. За сутки умерли 1 123 человека. За весь период — 233 898. Это новый максимум суточной смертности за пандемию.
  • Минздрав одобрил одновременное применение "Спутника Лайт" и вакцины против гриппа.
  • Минтруд подготовил рекомендации по предоставлению выходных при вакцинации от ковида.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение еще 56 млрд рублей на помощь системам здравоохранения в регионах.
  • Бесковидные зоны в Свердловской области открыли для людей с медотводом.
  • Эксперт заявил, что смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в РФ нет.
  • ГИБДД будет регистрировать транспортное средство и принимать экзамен на права в нерабочие дни по записи.
  • Недоверие к прививкам от коронавируса связали с отсутствием консенсуса у экспертов.
  • Эксперт: повторное течение ковида в 70% случаев проходит с той же степенью тяжести.
  • Математики создали модель для прогноза количества жертв COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 786 570 случаев заражения, из них новых — 5 789.
  • В Москве возобновила работу горячая линия комплекса соцразвития. Люди на самоизоляции смогут заказать лекарства и продукты по телефону.
  • Оперштаб рассказал, как будут работать магазины в Москве во время нерабочих дней.
  • "Винлаб" и "Красное и белое" будут работать в обычном режиме в Москве в период ограничений.
  • Школьники смогут пользоваться картой москвича с 28 октября по 7 ноября.
  • Массовые мероприятия будут проводить в Москве только по согласованию с властями.
  • В Москве не будут запрещать прогулки в парках во время нерабочих дней.
  • Шиномонтажи и автосервисы закроются в нерабочие дни в Москве.
  • Павильоны ВДНХ в Москве изменят режим работы в период нерабочих дней.

Мир

  • Всего зафиксировано более 244,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю. Почитайте наш материал о том, какие страны ужесточают ограничения из-за коронавируса, а какие отменяют.
  • Генсек ООН призвал страны к более равному распределению вакцин от коронавируса.
  • В Бразилиа с 3 ноября отменят обязательное ношение масок на улице.
  • В Таиланде обнаружили штамм "дельта плюс".
  • AP: Facebook медлил в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса.
  • Бельгия ужесточила антиковидные меры.
  • В Марокко пассажирам без паспорта вакцинации нельзя попасть в аэропорт.
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