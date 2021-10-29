Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве. Главное о коронавирусе за 29 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 432 546 случаев заражения, из них новых — 39 849. Это новый максимум. За сутки умерли 1 163 человека. За весь период — 236 220. Это новый максимум роста суточной смертности.
- В России впервые за пандемию вылечились от COVID-19 более 30 тыс. человек за сутки.
- В стране выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2.
- Эксперт Минздрава заявила, что дети от пяти до 14 лет стали болеть ковидом в три раза чаще.
Москва
- Всего зафиксирован 1 802 521 случай заражения, из них новых — 7 511.
- В столице открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус.
- Новые протоколы лечения детей с хроническими заболеваниями при коронавирусе ввели в Москве.
- Акция "Ночь искусств" в Музее Москвы пройдет в онлайн-формате.
Мир
- Всего зафиксировано более 245,7 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- ВОЗ призвала не закрывать школы в качестве меры борьбы с распространением COVID-19.
- Страны G20 выступают за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года.
- ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы сообщества. В список попали Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу.
- Малайзия закупит вакцину Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от пяти до 12 лет.
- Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса. Президент Украины попросил сограждан "выключить соцсети и включить мозг" по этому вопросу.
- Нацсовет ТВ Украины будет наказывать СМИ за распространение фейков о СOVID-19.
- В Чили подросткам понадобится сертификат о вакцинации для поездок по стране.
- Южная Корея с 1 ноября начнет частичную отмену карантинных ограничений.
- В Киргизии ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха.
- Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье. Большая высота служит защитным фактором, отметили в Минздраве страны, подробности исследования пока не сообщили.
- Прививка в полтора раза снизила вероятность передачи дельта-варианта коронавируса дома.
- Коронавирус может провоцировать тяжелые нарушения слуха (данные исследования американских биологов).