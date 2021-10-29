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Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве.
Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве.
Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве.
Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве.
Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве.
Пандемия COVID-19

Еще 20 точек экспресс-тестирования в Москве. Главное о коронавирусе за 29 октября

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 432 546 случаев заражения, из них новых — 39 849. Это новый максимум. За сутки умерли 1 163 человека. За весь период — 236 220. Это новый максимум роста суточной смертности.
  • В России впервые за пандемию вылечились от COVID-19 более 30 тыс. человек за сутки.
  • В стране выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2.
  • Эксперт Минздрава заявила, что дети от пяти до 14 лет стали болеть ковидом в три раза чаще.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 802 521 случай заражения, из них новых — 7 511.
  • В столице открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус.
  • Новые протоколы лечения детей с хроническими заболеваниями при коронавирусе ввели в Москве.
  • Акция "Ночь искусств" в Музее Москвы пройдет в онлайн-формате.

Мир

  • Всего зафиксировано более 245,7 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ВОЗ призвала не закрывать школы в качестве меры борьбы с распространением COVID-19.
  • Страны G20 выступают за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года.
  • ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы сообщества. В список попали Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу.
  • Малайзия закупит вакцину Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от пяти до 12 лет.
  • Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса. Президент Украины попросил сограждан "выключить соцсети и включить мозг" по этому вопросу.
  • Нацсовет ТВ Украины будет наказывать СМИ за распространение фейков о СOVID-19.
  • В Чили подросткам понадобится сертификат о вакцинации для поездок по стране.
  • Южная Корея с 1 ноября начнет частичную отмену карантинных ограничений.
  • В Киргизии ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха.
  • Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье. Большая высота служит защитным фактором, отметили в Минздраве страны, подробности исследования пока не сообщили.
  • Прививка в полтора раза снизила вероятность передачи дельта-варианта коронавируса дома.
  • Коронавирус может провоцировать тяжелые нарушения слуха (данные исследования американских биологов).
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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