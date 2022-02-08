Сертификаты по антителам, госпитализации в Москве. Главное о коронавирусе за 8 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 13 147 666 случаев заражения, из них новых — 165 643. За сутки умерли 698 человек, за весь период — 336 721. Госпитализированы 20 185 человек, что на 86,2% больше показателя предыдущего дня. Вылечились 81 188 человек — максимум за пандемию.
- Ковид-сертификат можно будет оформить на основании положительного теста на антитела с 21 февраля.
- Почти 12 тыс. детей с ковидом сегодня находятся на лечении в больницах, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.
- Более 60% выявляемых в стране случаев заражения сейчас приходятся на омикрон-штамм, доля "дельты" сократилась до 35%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом на ковид приходится треть выявляемых случаев заражения вирусными инфекциями. О чем еще говорили на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией, читайте здесь.
- Пандемия может закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более семи месяцев, сообщил в интервью Anadolu директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Центр им. Чумакова ведет работу по созданию вакцины, защищающей от гриппа и ковида.
Москва
- Всего зафиксировано 2 524 235 случаев заражения, из них новых — 12 902. Госпитализированы 1 566 человек.
- Коэффициент распространения коронавируса упал до минимума с середины ноября.
- Власти города отметили снижение числа новых случаев заражения за неделю на 6%, но число госпитализаций выросло на 15%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 397,9 млн случаев заражения, умер 5 753 381 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Ковидом могли переболеть уже примерно 5% населения Земли (подсчеты ТАСС).
- COVID-19 сочли безопасным для полового здоровья мужчин. Ученые выяснили, что хотя при коронавирусе уровень мужских гормонов и понижается, но после выздоровления он возвращается к прежним показателям.
- Принцесса Йоко из японской императорской семьи госпитализирована с коронавирусом.
- Администрация Гонконга запретит непривитым жителям вход в магазины и торговые центры, сообщила газета The Standard.