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Пандемия коронавируса нового типа

ЕГЭ начнут 29 июня, призыв выпускников школ отложат. Главное о коронавирусе за 21 мая

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 317 554 случая заражения, из них новых — 8 849. За сутки умерли 127 человек, за весь период — 3 099.  
  • Президент России Владимир Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня. Рособрнадзор обнародовал предварительный график. Экзамен будут сдавать только выпускники, поступающие в вузы.  
  • Школьники получат аттестаты до 15 июня, вузы планируют начать прием выпускников этого года в июле. Они смогут установить не более трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ. Подробнее об экзаменах и поступлении в условиях пандемии читайте здесь.
  • Призыв в армию выпускников школ этого года будет отложен.
  • Источник в медицинских кругах сообщил, что главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Ранее сообщение о его госпитализации появилось в Telegram-канале Baza. Его помощник заявил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.
  • Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели в конце июня.
  • Спортсменка Татьяна Навка выписана из больницы, куда была госпитализирована с коронавирусом. Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока остается в больнице.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 5 млн случаев заражения, умерли более 327 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
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Пандемия коронавируса нового типа
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