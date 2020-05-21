ЕГЭ начнут 29 июня, призыв выпускников школ отложат. Главное о коронавирусе за 21 мая

Россия
- Всего зафиксировано 317 554 случая заражения, из них новых — 8 849. За сутки умерли 127 человек, за весь период — 3 099.
- Президент России Владимир Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня. Рособрнадзор обнародовал предварительный график. Экзамен будут сдавать только выпускники, поступающие в вузы.
- Школьники получат аттестаты до 15 июня, вузы планируют начать прием выпускников этого года в июле. Они смогут установить не более трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ. Подробнее об экзаменах и поступлении в условиях пандемии читайте здесь.
- Призыв в армию выпускников школ этого года будет отложен.
- Источник в медицинских кругах сообщил, что главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву. Ранее сообщение о его госпитализации появилось в Telegram-канале Baza. Его помощник заявил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.
- Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели в конце июня.
- Спортсменка Татьяна Навка выписана из больницы, куда была госпитализирована с коронавирусом. Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока остается в больнице.
Москва
- Всего зафиксировано 155 219 случаев заражения, из них новых — 2 913.
- Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о планах изолировать на две недели людей с иммунитетом к коронавирусу.
- Не менее 50 заключенных столичных СИЗО заразились коронавирусом с начала эпидемии, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.
- Главконтроль Москвы пообещал отменить некорректные штрафы "Социального мониторинга".
- Передвижение на транспорте с 27 мая будет возможно только при наличии столичного цифрового пропуска.
Мир
- Всего зафиксировано более 5 млн случаев заражения, умерли более 327 тыс. человек (подсчеты ТАСС).