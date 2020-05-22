Вторая волна, испытания вакцины, пропуска в Подмосковье. Главное о коронавирусе за 22 мая

Россия
- Всего зафиксировано 326 448 случаев заражения, из них новых — 8894. За сутки умерли 150 человек (самое большое число с начала вспышки), за весь период — 3249.
- Система цифровых пропусков перестанет работать в Подмосковье с 23 мая.
- Президент РФ Владимир Путин призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса осенью.
- Распространение коронавирусной инфекции в России практически прекратилось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах — сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ прошли успешно.
- Зачисление в колледжи в этом году пройдет по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
- Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии, подробнее о них читайте здесь.
- В мае в стране серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля.
Москва
- Всего зафиксировано 158 207 случаев заражения, из них новых — 2988.
- Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым пока сохранить действующие в столице ограничения.
- Власти столицы опровергли информацию о недействительности подмосковных цифровых пропусков. Они будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно.
- МФЦ в Москве не будут оказывать услуги посетителям без масок и перчаток, их можно будет купить прямо там.
Мир
- Всего зафиксировано более 5 млн случаев заражения, умерли более 328 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- США не будут вводить строгие ограничительные меры, если осенью начнется вторая волна пандемии, заявил президент страны Дональд Трамп.
- У кошек впервые зафиксировали бессимптомное течение коронавирусной инфекции. При этом очень маловероятно, что кошки могут передавать ее человеку.