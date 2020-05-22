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Пандемия коронавируса нового типа

Вторая волна, испытания вакцины, пропуска в Подмосковье. Главное о коронавирусе за 22 мая

© Александр Рюмин/ТАСС
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  • Всего зафиксировано более 5 млн случаев заражения, умерли более 328 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • США не будут вводить строгие ограничительные меры, если осенью начнется вторая волна пандемии, заявил президент страны Дональд Трамп.
  • У кошек впервые зафиксировали бессимптомное течение коронавирусной инфекции. При этом очень маловероятно, что кошки могут передавать ее человеку.
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Пандемия коронавируса нового типа
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