Бережем Россию и боремся с фашизмом. О чем говорил Путин на неделе

Президент России Владимир Путин посвятил значительную часть недели развитию Военно-морского флота. Кульминацией стал отмечаемый сегодня День ВМФ, который глава государства провел в родном городе. Он пообщался не только с командованием, но и с простыми моряками и жителями. А ранее на этой неделе обсуждал в Москве последние законодательные инициативы. ТАСС собрал главное из заявлений президента за последние семь дней. На море В Санкт-Петербурге в День ВМФ, несмотря на отмену привычного уже Главного военно-морского парада, Путин провел целый ряд "морских" мероприятий. Началось все с учений "Июльский шторм", к которым президент подключился по ВКС из Адмиралтейства, затем было посещение "Корабелки" и Кронштадта. Здесь президент поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович" - это было во второй половине дня, а еще утром этот корабль участвовал в отражении атаки БПЛА на Ленобласть (из-за плана "Ковер" в Пулково задержался вылет из Москвы самолета с Дмитрием Песковым и журналистами, но после отмены ограничений пул добрался до северной столицы).

Президент поблагодарил экипаж "Адмирала Григоровича" за успешное отражение атаки беспилотников и обратил внимание на погоны командира фрегата: "Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено, вроде, для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания". Поскольку звание не адмиральское, требующее указа президента, выполнение формальностей с повышением останется военному ведомству. На встрече с моряками Путин отдельно похвалил морпехов за их вклад в решение задач СВО. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал президент. Берегите Россию В ходе поездки по Петербургу Путин отступал от программы. Недалеко от Адмиралтейства он остановил кортеж, чтобы выйти пообщаться с людьми на улице. Он объяснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть автомобиль.

С флагом оказался моряк, служивший 40 лет назад на Северном флоте, а теперь гражданский. К президенту он обратился со словами: "Берегите нашу Россию, берегите себя. Боритесь с фашизмом". "Мы так и делаем", - заверил Путин, подчеркнув важность поддержки народа. "И таких людей, как вы", - обратился президент к моряку. Перспективные разработки До воскресного Петербурга, в четверг Путин в Северодвинске пожелал семь футов под килем экипажу атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", приехав на торжественную церемонию поднятия флага на новом ракетоносце. Такие корабли, а это уже пятая за последние шесть лет серийная подлодка серии "Борей-А", по словам Путина, "будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия".

"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, - сказал президент. - Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-Морского Флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений". Более развернуто на этот счет Путин высказался затем на совещании по развитию подводных сил ВМФ. Звучали слова "Калибр", "Булава", "Циркон" и другие известные за рубежом российские "бренды", а в завершение открытой части президент упомянул "перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов". "Очевидно, что именно это оружие во многом определит завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача - обеспечить наше первенство в этой области", - сказал верховный главнокомандующий. Судостроение без промашек Там же в Северодвинске президент встретился с главой ВТБ, председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андреем Костиным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым. "Андрей Сергеевич, вы начнете?" - спросил Путин Пучкова, но не угадал. "Андрей Леонидович хотел слово взять", - ответил глава ОСК, после чего Костин доложил об успехах корпорации за последние годы, назвав их беспрецедентными. "Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе Объединенной судостроительной корпорации", - констатировал Путин. "Но вы же ничего зря не делаете, понятное дело", - заметил Костин. "У всех бывают какие-то промашки, - заключил президент. - Но здесь, по-моему, попали".

Законы и дети Несмотря на очередной раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, единственным международным контактом в президентском графике, о котором сообщалось на этой неделе, стал телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которому 24 июля исполнилось 68 лет. Все остальные мероприятия носили внутрироссийский характер. На совещании с правительством в среду, заглавной темой которых были "земские" программы поддержки, Путин традиционно обсудил ряд текущих вопросов и, в том числе, затронул взволновавшую граждан тему введения штрафов за поиск экстремистских материалов с помощью VPN. "Закон, который принят Госдумой, - о поиске экстремистской информации, как, вы предполагаете, должен на практике функционировать?" - спросил президент главу Минцифры Максута Шадаева. Министр в ответ заверил, что обычным гражданам волноваться не о чем. "Если пользователь не знал о том, что это материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - сказал Шадаев. "Хорошо, спасибо", - отметил президент.

Тема законотворчества продолжилась позднее в тот же день на встрече Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который пришел в Кремль с итогами закрывшейся в тот день весенней сессии. Глава государства поблагодарил депутатов за работу, а Володин, в частности, рассказал о 100-процентном выполнении Думой послания президента РФ и заявил о высоком уровне консолидации в парламенте в условиях нынешних вызовов и угроз. В пятницу Путин встречался уже с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко после закрытия сессии верхней палатой парламента. Сенаторов президент тоже поблагодарил за большую и позитивную работу. Спикер СФ подтвердила: "Никаких форс-мажоров. Мы работали в спокойном рабочем режиме, выполнили все свои планы, которые мы, как всегда, формируем в соответствии с вашим посланием Федеральному собранию и с теми новыми задачами, которые вы ставите". На встрече с главой Удмуртии Бречаловым среди прочего упомянул о еще одном, по его словам, "амбициозном вызове", стоящем перед страной - демографическом. "Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно, - сказал президент. - Хотя бы 2,1 [ребенка на одну женщину] должно быть". Напутствие следователям Помимо мероприятий в Петербурге и Северодвинске, морская тематика на этой неделе звучала также на совещании Путина с Совбезом в пятницу и в видеообращении по случаю Дня ВМФ. Еще одно видеообращение Путин записал на этой неделе для сотрудников органов следствия, отмечавших свой профессиональный праздник 25 июля. Он подчеркнул важность борьбы с криминальными угрозами, оргпреступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. По словам Путина, нужно "разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции".

"И конечно, необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", - подчеркнул Путин. Трагедии Были и трагические события на неделе, нашедшие отражение в графике главы государства. В четверг во время поездки в Северодвинск президент почтил минутой молчания память погибших при крушении Ан-24 в Амурской области. "Хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин.