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Бережем Россию и боремся с фашизмом.

Бережем Россию и боремся с фашизмом. О чем говорил Путин на неделе

© Александр Казаков/ТАСС

Президент России Владимир Путин посвятил значительную часть недели развитию Военно-морского флота. Кульминацией стал отмечаемый сегодня День ВМФ, который глава государства провел в родном городе.

Он пообщался не только с командованием, но и с простыми моряками и жителями. А ранее на этой неделе обсуждал в Москве последние законодательные инициативы.

ТАСС собрал главное из заявлений президента за последние семь дней.

На море

В Санкт-Петербурге в День ВМФ, несмотря на отмену привычного уже Главного военно-морского парада, Путин провел целый ряд "морских" мероприятий. Началось все с учений "Июльский шторм", к которым президент подключился по ВКС из Адмиралтейства, затем было посещение "Корабелки" и Кронштадта. Здесь президент поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович" - это было во второй половине дня, а еще утром этот корабль участвовал в отражении атаки БПЛА на Ленобласть (из-за плана "Ковер" в Пулково задержался вылет из Москвы самолета с Дмитрием Песковым и журналистами, но после отмены ограничений пул добрался до северной столицы).

© Александр Казаков/ТАСС

Президент поблагодарил экипаж "Адмирала Григоровича" за успешное отражение атаки беспилотников и обратил внимание на погоны командира фрегата: "Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено, вроде, для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания". Поскольку звание не адмиральское, требующее указа президента, выполнение формальностей с повышением останется военному ведомству.

На встрече с моряками Путин отдельно похвалил морпехов за их вклад в решение задач СВО. "Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются", - сказал президент.

Берегите Россию

В ходе поездки по Петербургу Путин отступал от программы. Недалеко от Адмиралтейства он остановил кортеж, чтобы выйти пообщаться с людьми на улице. Он объяснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть автомобиль.

© Алексей Даничев/POOL/ТАСС

С флагом оказался моряк, служивший 40 лет назад на Северном флоте, а теперь гражданский. К президенту он обратился со словами: "Берегите нашу Россию, берегите себя. Боритесь с фашизмом".

"Мы так и делаем", - заверил Путин, подчеркнув важность поддержки народа. "И таких людей, как вы", - обратился президент к моряку.

Перспективные разработки

До воскресного Петербурга, в четверг Путин в Северодвинске пожелал семь футов под килем экипажу атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", приехав на торжественную церемонию поднятия флага на новом ракетоносце. Такие корабли, а это уже пятая за последние шесть лет серийная подлодка серии "Борей-А", по словам Путина, "будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия".

© Александр Казаков/ТАСС

"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, - сказал президент. - Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-Морского Флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений".

Более развернуто на этот счет Путин высказался затем на совещании по развитию подводных сил ВМФ. Звучали слова "Калибр", "Булава", "Циркон" и другие известные за рубежом российские "бренды", а в завершение открытой части президент упомянул "перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов". "Очевидно, что именно это оружие во многом определит завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача - обеспечить наше первенство в этой области", - сказал верховный главнокомандующий.

Судостроение без промашек

Там же в Северодвинске президент встретился с главой ВТБ, председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андреем Костиным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым. "Андрей Сергеевич, вы начнете?" - спросил Путин Пучкова, но не угадал. "Андрей Леонидович хотел слово взять", - ответил глава ОСК, после чего Костин доложил об успехах корпорации за последние годы, назвав их беспрецедентными.

"Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе Объединенной судостроительной корпорации", - констатировал Путин. "Но вы же ничего зря не делаете, понятное дело", - заметил Костин. "У всех бывают какие-то промашки, - заключил президент. - Но здесь, по-моему, попали".

© Александр Казаков/ТАСС

Законы и дети

Несмотря на очередной раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, единственным международным контактом в президентском графике, о котором сообщалось на этой неделе, стал телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которому 24 июля исполнилось 68 лет. Все остальные мероприятия носили внутрироссийский характер.

На совещании с правительством в среду, заглавной темой которых были "земские" программы поддержки, Путин традиционно обсудил ряд текущих вопросов и, в том числе, затронул взволновавшую граждан тему введения штрафов за поиск экстремистских материалов с помощью VPN.

"Закон, который принят Госдумой, - о поиске экстремистской информации, как, вы предполагаете, должен на практике функционировать?" - спросил президент главу Минцифры Максута Шадаева.

Министр в ответ заверил, что обычным гражданам волноваться не о чем. "Если пользователь не знал о том, что это материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - сказал Шадаев. "Хорошо, спасибо", - отметил президент.

© Михаил Метцель/ТАСС

Тема законотворчества продолжилась позднее в тот же день на встрече Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который пришел в Кремль с итогами закрывшейся в тот день весенней сессии. Глава государства поблагодарил депутатов за работу, а Володин, в частности, рассказал о 100-процентном выполнении Думой послания президента РФ и заявил о высоком уровне консолидации в парламенте в условиях нынешних вызовов и угроз.

В пятницу Путин встречался уже с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко после закрытия сессии верхней палатой парламента. Сенаторов президент тоже поблагодарил за большую и позитивную работу. Спикер СФ подтвердила: "Никаких форс-мажоров. Мы работали в спокойном рабочем режиме, выполнили все свои планы, которые мы, как всегда, формируем в соответствии с вашим посланием Федеральному собранию и с теми новыми задачами, которые вы ставите".

На встрече с главой Удмуртии Бречаловым среди прочего упомянул о еще одном, по его словам, "амбициозном вызове", стоящем перед страной - демографическом. "Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно, - сказал президент. - Хотя бы 2,1 [ребенка на одну женщину] должно быть".

Напутствие следователям

Помимо мероприятий в Петербурге и Северодвинске, морская тематика на этой неделе звучала также на совещании Путина с Совбезом в пятницу и в видеообращении по случаю Дня ВМФ.

Еще одно видеообращение Путин записал на этой неделе для сотрудников органов следствия, отмечавших свой профессиональный праздник 25 июля. Он подчеркнул важность борьбы с криминальными угрозами, оргпреступностью и коррупцией, наркоторговлей, терроризмом и экстремизмом. По словам Путина, нужно "разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции".

© Михаил Метцель/ТАСС

"И конечно, необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", - подчеркнул Путин.

Трагедии

Были и трагические события на неделе, нашедшие отражение в графике главы государства. В четверг во время поездки в Северодвинск президент почтил минутой молчания память погибших при крушении Ан-24 в Амурской области. "Хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин.

© Михаил Метцель/ТАСС

Ранее в тот же день президент посетил в Москве церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, умершей 22 июля на 72-м году жизни. "Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу", - говорится в соболезнованиях Путина родным и близким Подносовой.

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