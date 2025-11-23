Статья

ОПГ в Киеве и план Шредингера. Неделя Путина

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

График президента России Владимира Путина на этой неделе насчитывал полтора десятка событий в одной только публичной части.

От закладки ледокола "Сталинград" до трехчасового ликбеза по искусственному интеллекту. От ситуации в Купянске до американских "28 пунктов" по Украине.

ТАСС собрал главное за последние 7 дней.

Дух Аляски

Одной из главных тем уходящей недели стал предложенный Вашингтоном план по урегулированию украинского конфликта. Изначально о его содержании стало известно из западных СМИ, причем каждое издание приводило свои детали.

Согласно публикациям, США и остальные страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Всего в плане — 28 пунктов, включая отмену санкций против России и создание демилитаризованной зоны.

В Белом доме концептуально подтверждали работу над мирными предложениями, отказавшись называть детали. Представители Киева и ЕС инициировали обсуждение и даже назначили переговоры, правда, без участия России. А Москва тем временем предупреждала: с ней об этом плане предметно никто не говорил. Нет никаких новаций по сравнению с тем, о чем президенты России и США договорились на Аляске. Практически план Шредингера: то ли есть он, то ли нет.

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В пятницу все "точки над и" расставил сам Путин: "Мирный план президента [США Дональда] Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске". Но после Анкориджа наступила определенная пауза, и связана она с отказом Киева от предложений. Вероятно, поэтому и появился модернизированный план из 28 пунктов.

"У нас этот текст есть, — подтвердил Путин. — Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Баба-яга против

Назвал Путин и вероятную причину, по которой план пока предметно не обсуждают с Россией: "Украина против". Видимо, продолжил он, Киев и компания "до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя". Однако они не понимают реального положения дел.

20 ноября, когда Путин посещал один из командных пунктов группировки "Запад", ему доложили об окончательном освобождении Купянска. Это крупный населенный пункт в Харьковской области, важный логистический центр. Ранее — один из ключевых опорных пунктов на линии обороны противника.

Как рассказал Путин, уже 4 ноября Купянск "практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил" — остальные две недели бойцы "зачищали только отдельные кварталы и улицы". Но в Киеве тогда публично заявляли, что город "в течение ближайших нескольких дней будет полностью деблокирован украинскими войсками".

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

"О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не могут ее объективно оценить", — констатировал президент РФ.

Он указал, что сейчас политическое руководство Украины — по сути "организованное преступное сообщество", которое узурпировало власть и удерживает ее ради личного обогащения. "Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, тем более простых солдат. Им не до этого", — заметил Путин.

Россия же продолжает выполнять свои задачи. И главная из них — "безусловное достижение целей специальной военной операции".

Разобрать на атомы

Среди других задач России — технологическое лидерство. Чтобы лично убедиться в том, как идут дела, Путин из года в год приезжает на конференцию Сбера по, пожалуй, самой модной технологии последнего времени — ИИ. Программа вполне соответствовала названию — "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Герман Оскарович [Греф] устроил мне сейчас такое путешествие ровно на сколько? На три часа? Два с половиной?" — поделился Путин, начиная выступление на пленарной сессии. Он обратил внимание на то, что еще пару лет назад нейросети были способны решить лишь простые задачи. А сегодня на их основе создаются интеллектуальные помощники, беспилотный транспорт, роботы. "Очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими", — сказал президент.

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф и президент России Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Понимая это, Россия должна развивать собственные языковые модели, не допускать зависимости от чужих систем. Требуется создать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны и отдельных отраслей. А также сформировать "реальный штаб руководства отраслью".

Будет Россия работать и с зарубежными партнерами: гармонизировать законодательство, выстраивать "совместный контур в сфере искусственного интеллекта".

Тем более, что в других сферах уже есть примеры такого успеха — внутреннего и экспортного. В понедельник Путин по ВКС принял участие в закладке атомного ледокола "Сталинград" — уже седьмого судна в проекте 22220. "Россия сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И, что принципиально, на базе собственных, отечественных технологий", — подчеркнул президент.

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

А во вторник он присоединился к торжественной церемонии на египетской АЭС "Эд-Дабаа". В проектное положение ставили корпуса реактора энергоблока — "сердце" атомной электростанции. "Возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно", — отметил Путин. Более того, при помощи России в Египте "фактически создается ядерная отрасль" — современная и технологичная.

Ритмичная работа, благородное служение

Помимо этого у Путина на неделе была целая череда внутренних и международных встреч. Во вторник он побеседовал в Кремле с главами правительств из стран ШОС — они собрались в Москве на плановое заседание. Отдельно президент принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна, главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и премьера Монголии Гомбожавын Занданшатара. В среду состоялись переговоры с председателем Совета министров Того Фором Гнассингбе.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Джайшанкар Субраманиам © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Из внутренних встреч первая была с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым, который занял этот пост год назад. Путин подчеркнул, что защита прав, интересов сотрудников — это "важнейшая функция", и ФНПР нередко выступает как оппонент работодателей, помогая гражданам.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В четверг к Дню работника транспорта состоялась встреча с профильным министром Андреем Никитиным. "Вам и всем, кто работает вместе с вами в этом огромном транспортном комплексе страны, самые лучшие, самые искренние слова благодарности", — сказал глава государства, назвав отрасль "государствообразующей", а ее работу — ритмичной.

В пятницу поздравления с профессиональными праздниками продолжились. Их получили сотрудники налоговых органов во главе с Даниилом Егоровым — руководитель ФНС был в Кремле с докладом.

В череде важных дат были и личные. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президент поздравил с днем рождения. "Хочется пожелать вам здоровья, — обратился Путин к предстоятелю РПЦ. — Для того чтобы вы могли в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме продолжать благородное служение нашей Родине".