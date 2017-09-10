Генеральный прогон: в РФ проходят последние крупные выборы перед президентской кампанией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования проходит в воскресенье по всей России, по итогам выборов будут замещены два вакантных мандата в Госдуме, избраны главы 16 регионов и депутаты шести региональных парламентов. Этот день во многом станет генеральной репетицией президентских выборов, которые состоятся через полгода: 10 сентября будут опробованы новые возможности голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений, тестирование пройдут комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) нового поколения.

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Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

Принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России. Об сообщил ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Какие выборы пройдут

Федеральные выборы регионального масштаба пройдут в Ленинградской и Брянской областях. Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам определят представителей этих территорий в нижней палате. Оба мандата, ставших вакантными после отказа от депутатского кресла экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова, принадлежали "Единой России". На довыборы, однако, единороссы выдвинули кандидата только в Кингисеппском округе.

Как пояснял секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, такое решение было принято, потому что праймериз по определению кандидатов на выборы 10 сентября уже завершились к моменту освобождения мандата, к тому же конституционное большинство единороссов в Госдуме позволяет пойти на такой шаг.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Главу Адыгеи выберут депутаты регионального парламента.

В шести субъектах РФ - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - пройдут выборы законодательных собраний.

Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве почти во всех районах пройдут выборы советов депутатов.

88 тыс. кандидатов и высокая конкуренция

По данным ЦИК, в общей сложности на выборы всех уровней выдвинулись порядка 96 тыс. кандидатов. Из них регистрацию прошли 88 тыс. человек, то есть более 90%. При этом отказы в регистрации получили только 4 тыс. 275 кандидатов, остальные сами решили не участвовать в борьбе после выдвижения, сообщил Булаев. Он подчеркнул, что в этом году число отказов кандидатам "чуть ли не в два раза меньше, чем в 2016 году", а "избирательная система РФ сегодня абсолютно лояльно относится к тем, кто желает всерьез, не понарошку, участвовать в избирательной кампании".

По оценкам Булаева, конкуренция на довыборах в Госдуму по двум одномандатным округам "более чем высокая". В общей сложности 11 партий выдвинули 19 кандидатов, регистрацию прошли 18 претендентов.

За думский мандат в Кингисеппском округе борются девять кандидатов: Сергей Гуляев ("Яблоко"), Андрей Широков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Марина Любушкина ("Справедливая Россия"), Николай Кузьмин (КПРФ), Наталья Круглова (ЛДПР), Серик Уразов ("Патриоты России"), Валерий Шинкаренко ("Родина"), Сергей Яхнюк ("Единая Россия") и Константин Жуков ("Коммунисты России").

В Брянском округе на место в Госдуме претендуют также девять кандидатов: Борис Пайкин (ЛДПР), Александр Куприянов (КПРФ), Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), Ольга Махотина ("Яблоко"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Владимир Ворожцов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Касаминский ("Патриоты России"), Николай Алексеенко ("Родина") и Сергей Горелов (Партия роста).

Судьба "муниципального фильтра"

На губернаторские выборы в 16 регионах было выдвинуто 105 кандидатов - 104 от 24 партий и один самовыдвиженец в Кировской области, где самовыдвижение разрешено законом. На этапе регистрации и преодоления "муниципального фильтра" число партий, участвующих в выборах глав регионов, сократилось почти вдвое - до 14. Барьер смогли преодолеть 75 кандидатов, представляющих парламентскую четверку партий, а также "Патриотов России", Партию роста, "Парнас", "Коммунистов России", "Родину", партию "Зеленые", Коммунистическую партию социальной справедливости, Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, Партию мира и единства и Партию ветеранов России.

Эти губернаторские выборы могут стать последней кампанией, которая проходит при действующей норме муниципального фильтра. В ходе кампании партии, ЦИК и эксперты неоднократно высказывались о необходимости его корректировки. По мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, фильтр необходимо сделать более демократичным, однако "окончательного рецепта" у нее пока нет. Он сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко в сентябре в ЦИК пройдет конференция при участии экспертов и представителей партий, посвященная обсуждению вариантов изменения этой законодательной нормы.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

Среди вариантов корректировки муниципального фильтра есть предложения освобождать от сбора подписей кандидатов, если выдвинувшая их партия представлена в 25 и более процентах муниципалитетов региона. Такого мнения придерживаются эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Также эксперты ФоРГО предлагают снизить верхнюю планку фильтра, которая сейчас составляет 10%, и запретить собирать и сдавать в комиссии подписи в большем количестве, чем необходимо для регистрации, а собранные, но не сданные подписи при этом обнулять.

Памфилова высказывала мнение о том, что можно было бы разрешить кандидатам в губернаторы собирать на выбор подписи муниципальных депутатов или избирателей или же заменить это избирательным залогом, а также говорила о снижении планки фильтра.

Генеральная репетиция в формате стресс-теста

Выборы 10 сентября неоднократно называли генеральной репетицией президентской кампании, потому что именно сейчас обкатываются законодательные и технические новации, которые в полной мере будут использованы в марте 2018 года. Так, в 20 регионах, где пройдут выборы губернаторов и заксобраний, впервые избиратели смогут проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации без открепительных удостоверений. Подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания можно было не ранее чем за 45 дней до выборов в территориальных и участковых избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг. По данным ЦИК, такой возможностью воспользовались 187 тыс. человек, что, по мнению Памфиловой, говорит о хорошей работе избирательных комиссий по информированию граждан.

Кроме того, к президентским выборам ЦИК планирует закупить 4,5 тыс. КОИБов нового поколения, еще 1,5 тыс. приобретет Москва и 1 тыс. - Московская область на средства региональных бюджетов. Первая партия из 50 КОИБов-2017, изготовленных МГТУ им. Н. Э. Баумана, пройдет тестирование на выборах в Думу Твери 10 сентября, в Подмосковье на двух участках опробуют новые образцы, сделанные АО "Концерн "Автоматика". Также на выборах для ускоренного ввода данных итоговых протоколов в систему ГАС "Выборы" будет применяться технология QR-кодов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев на одном из заседаний перед единым днем голосования заявил, что считать выборы 10 сентября всего лишь репетицией президентских выборов неправильно. "Я не совсем согласен с такой формулировкой, это не репетиция, это полноценные выборы, в ходе которых у нас нет возможности делать ошибки. Все, что мы делаем, должно быть сделано столь же качественно, прозрачно и легитимно, как мы будем делать и в ходе президентской избирательной кампании", - подчеркнул он.

По мнению специалистов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), единый день голосования 10 сентября станет "настоящим стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий".

В докладе, опубликованном за несколько дней до выборов, эксперты перечисляют нововведения, которые призваны обеспечить максимальную легитимность выборных процессов, в том числе облегчение доступа на участки наблюдателей, привлечение к наблюдению нескольких независимых общественных организаций. Кроме того, в ЭИСИ полагают, что новые технологии значительно расширяют возможности обеспечения законности. "Внедрение видеонаблюдения на участках для голосования вместе с онлайн-трансляцией, использование КОИБов и QR-кодов на итоговых протоколах комиссий резко сокращают возможности для фальсификаций и, соответственно, поводы оспаривать итоги выборов", - указано в докладе. "Цифровизация - путь дальнейшего развития избирательного процесса", - убеждены в ЭИСИ.

Ранее в ЦИК сообщали, что видеонаблюдение 10 сентября будет вестись в 25 регионах.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркивает, что законодательные новеллы, которые будут действовать на выборах президента, для ЦИК и избиркомов в регионах сейчас - "огромный стресс-тест". "Необходимо проверить, как идеи законодателя получили воплощения в законе. Скажем так, летает или не летает вся эта конструкция. Поэтому ЦИК готовится к этим выборам крайне серьезно и огромное внимание уделяет подготовке региональных избиркомов", - сказал он ТАСС.

Явка в пределах региональной нормы

Явка избирателей на выборах 10 сентября будет находиться в пределах "региональной нормы", прогнозируют эксперты ЭИСИ. Активность граждан в разных регионах определяется не только ходом кампании, но и особенностями региональной политики, национальной и социальной спецификой, электоральной историей, отмечается в докладе.

На основании анализа тенденций электоральной истории регионов эксперты выделяют три группы субъектов РФ: с прогнозируемо высоким уровнем гражданского участия (Мордовия, Саратовская и Белгородская области), с традиционно средним уровнем участия (к ним можно отнести Бурятию, Марий Эл, Удмуртию, Пермский край и Рязанскую область) и группу из семи регионов, где, "несмотря на высокую конкуренцию политического процесса", гражданское участие традиционно низкое. К последней группе отнесены Карелия, Ярославская, Томская, Калининградская, Новгородская, Кировская, Свердловская области.

Кузнецов отмечает, что бессмысленно вычислять "среднюю температуру по больнице", рассуждая о явке на выборах губернаторов, потому что это "16 отдельных феноменов". "Где-то это более похоже на референдумный сценарий, где-то выборы вполне конкурентные - в той же Кировской области, где яркие политики, где врио губернатора атакуют крайне агрессивно", - сказал он.

По словам Кузнецова, "явка будет в соответствии с региональной нормой". "Где-то эта региональная норма многолетняя 70-80%, а где-то 30%. Я бы обратил внимание на выборы в Свердловской области, где достаточно активная была избирательная кампания, обратил бы внимание на выборы в Карелии, где тоже достаточно все конкурентно проходит", - отметил он.

Скандал в Свердловской области и судебная дуэль коммунистов

В целом политологи оценивают региональные кампании как спокойные и проходящие без стресса. Однако в ряде регионов губернаторские выборы сопровождались скандалами. Наиболее громко прозвучали Свердловская область, Бурятия и Северная Осетия.

В Свердловской области на губернаторские выборы выдвинулся мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Региональное отделение партии "Яблоко" не пришло к консенсусу по его кандидатуре, тогда Ройзмана выдвинуло бюро партии. ЦИК РФ заявил, что выдвижение прошло с нарушениями, потому что бюро "Яблока" не имело таких полномочий.

После этого Ройзман неоднократно заявлял о невозможности преодолеть муниципальный фильтр, а ЦИК - о том, что мэр Екатеринбурга даже не пытался собрать подписи и не открыл специальный избирательный счет. В итоге избирком Свердловской области не зарегистрировал Ройзмана кандидатом, так как он не сдал подписи муниципальных депутатов.

В Бурятии в регистрации на выборах главы республики было отказано члену Совета Федерации, представителю КПРФ Вячеславу Мархаеву. Причиной отказа стала нехватка подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Мархаев сдал в избирком нужное количество подписей, однако две из них были признаны недействительными, так как подписанты утратили статус депутата. Еще три автографа не засчитали, поскольку их авторы ранее уже подписались за врио главы республики Алексея Цыденова.

Мархаев обжаловал решение республиканского избиркома в ЦИК РФ, однако Центризбирком не удовлетворил его жалобу, постановив при этом направить в Генпрокуратуру изложенные кандидатом факты возможного применения административного ресурса. Верховный суд Бурятии также отказал Мархаеву в регистрации на выборах. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в связи с недопуском Мархаева до выборов направил телеграмму президенту России Владимиру Путину.

В настоящую войну судебных исков вылилось противостояние КПРФ и "Коммунистов России" на выборах в Заксобрание Северной Осетии. В ходе избирательной кампании региональное отделение КПРФ подало в суд иск о снятии с выборов списка "Коммунистов России" из-за наличия недействительных подписей под заявлениями о согласии баллотироваться 42 зарегистрированных ранее кандидатов, включая председателя ЦК партии Максима Сурайкина. "Коммунисты России" ответили зеркально, и в результате регистрация списков обеих партий была отменена.

Обе партии обжаловали снятие с выборов в Верховном суде (ВС) РФ, а политбюро "Коммунистов России" еще и объявило голодовку, требуя восстановить список на выборах и уволить главу Центризбиркома Северной Осетии. ВС РФ отказал "Коммунистам России" в удовлетворении апелляции, таким образом, партия окончательно выбыла из предвыборной гонки в республике.

Руководство партии отозвало иск против КПРФ, чтобы позволить избирателям "отдать голоса за хотя бы условно левую партию". Список КПРФ восстановили на выборах в заксобрание.

Муниципальные выборы как пролог к мэрской кампании в Москве

В Москве 10 сентября одновременно с Днем города пройдут масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выберут в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1 тыс. 502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8 тыс. 329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7 тыс. 665 кандидатов.

Не исключено, что участие в выборах в столице примет и Владимир Путин. "Выборы есть выборы, и участие каждого человека в определении судьбы своего города или страны - это право любого гражданина, включая президента РФ", - сказал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Эти выборы особенно важны в перспективе кампании по выборам мэра столицы, которые пройдут в сентябре 2018 года, ведь кандидаты, скорее всего, будут обязаны собирать подписи муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра".

В ходе кампании ряд партий и кандидатов высказывали мнение, что столичные власти слишком слабо информируют горожан о предстоящих выборах, к тому же до начала сентября на улицах столицы практически не было предвыборной агитации. На проблему обратила внимание и глава ЦИК Элла Памфилова, заявив 6 сентября, что Мосгоризбирком провалил работу по информированию о выборах. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов согласился с критикой ЦИК и посетовал на то, что кандидаты заклеивают своими листовками плакаты избиркомов о времени и месте проведении голосования.

Уже 7 сентября Мосгоризбирком заявил, что москвичам будут рассылать СМС с напоминанием о выборах; по словам Горбунова, оповещение охватит примерно 2,5 млн человек. Кроме того, во всех округах Москвы вышли напечатанные на средства городского бюджета спецвыпуски окружных газет с информацией о выборах и адресами участковых избирательных комиссий.

Примерно за неделю до выборов московский городской комитет КПРФ выступил с заявлением о непризнании итогов будущего голосования. Коммунисты утверждали, что на кандидатов от их партии оказывалось административное давление, в результате чего 14 человек сняли свои кандидатуры.

В Центризбиркоме назвали заявление московских коммунистов циничным. Как сообщил член комиссии Евгений Шевченко, из 1 тыс. 368 кандидатов, выдвинутых КПРФ, было зарегистрировано 1 тыс. 320, а 48 "не пришли и никаких документов не прислали". Кроме того, в ЦИК напомнили, что власти Москвы выделили всем кандидатам места для проведения встреч с избирателями. По жеребьевке представители КПРФ получили возможность провести 14 тыс. встреч, но воспользовались этим лишь около 850 раз, а 232 кандидата вообще не пришли на жеребьевку, сообщил Шевченко.

Выборы проконтролируют

На выборах традиционно будет работать большой штат наблюдателей, которых "десантируют" на избирательные участки партии и кандидаты.

На все избирательные участки направит своих представителей "Единая Россия". "Мы рекомендуем, чтобы на каждом участке было заявлено по два наших наблюдателя: это позволяет нашим представителям поочередно подменять друг друга в течение дня и, таким образом, не ослаблять спектр внимания к процессу голосования и подсчета голосов избирателей", - пояснял первый замруководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский.

По его словам, обучение наблюдателей организовывалось на базе региональных и местных отделений партии, причем в наблюдатели "Единая Россия" приглашает как своих членов, так и "беспартийных, представителей профессиональных, молодежных сообществ, которые готовы уделить время и провести свой выходной день на избирательном участке, чтобы проследить за чистотой выборов".

КПРФ задействует на выборах около 40 тыс. наблюдателей. "На выборах на около 20 тыс. участков направляем около 40 тыс. наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от партии и наших кандидатов", - сообщил ТАСС зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, компартия перекроет наблюдением около 85-90% участков, кроме "отдаленных и ряда сельских участков".

Впрочем, в ЦИК отмечают недостаточное внимание партий к организации наблюдения на выборах. По данным Памфиловой, только половина партий из приглашенных 40 направила своих представителей на проходивший в начале сентября семинар Центризбиркома России. В связи с этим глава ЦИК пообещала "с пристрастием" относиться к "причитаниям и завываниям от партий, которые сами не присылают наблюдателей, не наблюдают за выборами, а кричат громче всех".

Кроме того, на выборах будут работать и международные эксперты из 12 государств, в том числе США, Южной Кореи, стран Западной Европы и даже представитель Колумбии, который выразил желание ознакомиться с работой КОИБов в Подмосковье. Как пояснил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, эксперты не являются аккредитованными наблюдателями на региональных выборах, а просто знакомятся с российской избирательной системой.

Примут участие в мониторинге и представители отечественных общественных объединений и движений, таких как "Россия выбирает", "Корпус "За чистые выборы". Кроме того, российские НКО создали ассоциацию наблюдателей "Национальный общественный мониторинг", которая в единый день голосования намерена организовать наблюдение на 15 тыс. избирательных участков.

В шести российских регионах будет работать мониторинговая группа по наблюдению на выборах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). "Основными задачами правозащитников будут сбор объективной информации о ходе избирательных кампаний в субъектах РФ, а также предупреждение и урегулирование конфликтов, связанных с нарушением избирательных прав граждан. Члены Совета будут наблюдать за ходом голосования в Москве и Подмосковье, Томске, Севастополе, Ленинградской и Белгородской областях", - проинформировали в СПЧ.

Пресечению нарушений должны способствовать и горячие линии, работающие в том числе в Центризбиркоме, в аппарате уполномоченного по правам человека, Общественной палате РФ.

Результатами своей работы наблюдатели и эксперты поделятся в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов", который, несмотря на название, стартует еще днем 10 сентября. По словам политолога, организатора дискуссионного клуба WTF Дмитрия Гусева, этот проект "уникален тем, что позволяет в новом формате говорить о серьезных темах более доступным и понятным языком". "Мы делаем открытую площадку для представителей всех политических сил, журналистов, политологов и блогеров, на которой они смогут в режиме реального времени обсудить процесс выборов", - отмечал он. "Такой подход позволяет делать выборы более понятными, прозрачными и повышает интерес к ним", - уверен политолог.

Известно, что участниками марафона станут представители руководства парламентских партий, члены ЦИК, правозащитники. По словам Гусева, марафон будет охватывать все регионы, где пройдут выборы, при его проведении будут задействованы все современные коммуникационные площадки и каналы, включая мессенджеры.