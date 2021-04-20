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Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве.
Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве.
Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве.
Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве.
Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве.
Пандемия COVID-19

Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве. Главное о коронавирусе за 20 апреля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 718 854 случаев заражения, из них новых — 8164. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 106 307.
  • Минобрнауки разработало порядок приема абитуриентов в вузы в 2021–2022 учебном году. Вузам предлагают взаимодействовать с поступающими дистанционно.
  • В Калмыкии выявили британский штамм коронавируса. Заболевший медработник вылечился дома, специалисты обследуют его круг общения.
  • Глава РАН: созданный в России метод позволил расшифровать более 400 геномов коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 068 048 случаев заражения, из них новых — 1996.
  • Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. Столица находится на первом месте в России по количеству заразившихся.
  • Выездная бригада вакцинации от коронавируса заработает в ЦУМе.
  • Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское". За это время там вылечили более 12,5 тыс. пациентов с COVID-19.

Мир

  • Всего зафиксировано более 142,2 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Черногория снимет для туристов из России все ограничения, включая ПЦР-тесты.
  • Госдеп расширит список стран, которые не рекомендуется посещать из-за коронавируса. Туда войдут примерно 80% государств по всему миру.
  • ВОЗ поблагодарила Россию за высокий уровень выявления опасных патогенов.
  • Италия возобновит прием туристов из России этим летом.
  • Британия объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям.
  • Регулятор ЕС признал возможной связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом.
  • Прирост заразившихся коронавирусом в США увеличивается, несмотря на вакцинацию.
  • Университеты США потребуют от студентов вакцинироваться для проживания в общежитии.
  • В Сингапуре начнут использовать систему тестирования на коронавирус через дыхание. Во время клинических исследований устройство показало точность результатов на уровне 95%.
  • В Бразилии испытают еще одну китайскую вакцину от COVID-19.
  • Власти ФРГ выделят около €1,6 млрд на исследования коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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