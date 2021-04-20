Дыхательный тест и ухудшение ситуации в Москве. Главное о коронавирусе за 20 апреля

Пандемия COVID-19

Россиян, прибывающих из Турции и Танзании до 1 мая, обязали дважды сдать тест на COVID-19

Россияне, прилетающие из-за рубежа после 1 мая, также должны будут дважды сдавать тест на коронавирус

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