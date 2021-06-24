Кубань для привитых, веранды кафе в Москве без QR-кода. Главное о коронавирусе за 24 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 388 695 случаев заражения, из них новых — 20 182 (максимум с 24 января). За сутки умерли 568 человек (максимум с 28 января), за весь период — 131 463.
- В Петербурге выявили 1 143 случая заражения — это максимум с 10 февраля.
- В гостиницы Кубани с 1 августа будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации, с 1 июля — только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
- В реанимации в Коммунарке нет ни одного вакцинированного, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко.
- Вакцинация остается добровольной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Это добровольность, потому что вы можете поменять работу".
- Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, сообщили в оперштабе.
- Пока у человека идет период вакцинации, ему желательно не быть на открытом солнце и не загорать, потому что солнце ослабляет клеточное звено иммунитета, заявила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова. О том, навредит ли в жару маска и безопасно ли купаться, читайте здесь.
- Заразившихся штаммом "Дельта плюс" в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- "Эпиваккорона" эффективна против всех опасных мутаций, в том числе против штаммов "Дельта" и "Дельта плюс", заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Москва
- Всего зафиксирован 1 315 841 случай заражения, из них новых — 8 598. Госпитализированы 1 872 человека. Умерли 92 человека (максимум за пандемию).
- Обязательную вакцинацию в столице распространили на сферу доставки.
- Летние веранды и сезонные кафе до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.
- Аптеки и продуктовые магазины в столице смогут принимать посетителей без QR-кодов.
- Привившиеся в частных клиниках могут получить QR-код после проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.
- Столовые на предприятиях и в учебных заведениях, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.
- Забрать заказ навынос из COVID-free-ресторанов можно будет без QR-кода.
- Власти призвали переболевших и вакцинировавшихся стать донорами плазмы с антителами. Желающие могут обратиться на ежедневную горячую линию, работающую с 9:00 до 19:00: +7 (495) 870-45-16. При этом плазма привитых оказалась эффективнее, чем плазма переболевших. Донорам полагаются выплаты в размере 5 тыс. рублей, а также 1 235 рублей компенсации на питание.
Мир
- Всего зафиксировано более 179,7 млн случаев заражения, умерли 3 894 010 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Египет разрешил вакцинированным иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов.
- ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков. "Если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", — говорится в документе.