В Израиле опять надевают маски, в РФ новые максимумы. Главное о коронавирусе за 25 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 409 088 случаев заражения, из них новых — 20 393. За сутки умер 601 человек (максимум с 21 января), за весь период — 132 064.
- В Подмосковье выявили 2436 заразившихся (максимум за пандемию).
- Обязательная вакцинация для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Эксперты одобрили вакцинацию беременных "Спутником V".
- Ростуризм просит пускать туристов на Кубань после 1 августа по ПЦР-тесту (а не только с сертификатом о вакцинации). Но власти региона пока не рассматривают возможность изменения условий.
- Образец штамма "Дельта плюс" был выявлен в стране в апреле, но данных о том, что это был случай заражения, нет. Дальнейшего распространения штамма ученые не выявили, сообщила замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
- COVID-19 регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины до месяца-полутора делает прививку бессмысленной, может потребоваться третья или даже четвертая вакцинация, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов. Он также рассказал, что человеку с любым количеством антител после перенесенной инфекции можно привиться, но лучше сделать это через полгода после болезни.
- РСПП и ФНПР просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации взрослых.
Москва
- Всего зафиксировано 1 323 757 случаев заражения, из них новых — 7916. Госпитализированы 1772 человека. Умерли 98 человек (максимум с начала пандемии).
- Работодатели должны перевести на удаленный режим минимум 30% сотрудников за исключением вакцинировавшихся.
- Заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого жители и гости столицы могут получить QR-код для посещения "бесковидных" ресторанов. Как получить код, читайте здесь.
- Фан-зона для публичного просмотра матчей Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу с 26 июня для вакцинированных, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест.
- Продлен запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00.
- В московских поликлиниках снова доступна вакцина "Ковивак".
Мир
- Всего зафиксировано более 180,1 млн случаев заражения, умерли 3 902 458 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через десять дней после отмены меры. Причина — рост числа заражений.
- В ВОЗ заявили, что штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса.
- В Сиднее объявили локдаун.