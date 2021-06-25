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В Израиле опять надевают маски, в РФ новые максимумы.
Пандемия COVID-19

В Израиле опять надевают маски, в РФ новые максимумы. Главное о коронавирусе за 25 июня

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 409 088​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 20 393. За сутки умер 601 человек (максимум с 21 января), за весь период — 132 064. 
  • В Подмосковье выявили 2436 заразившихся (максимум за пандемию).
  • Обязательная вакцинация для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Эксперты одобрили вакцинацию беременных "Спутником V".
  • Ростуризм просит пускать туристов на Кубань после 1 августа по ПЦР-тесту (а не только с сертификатом о вакцинации). Но власти региона пока не рассматривают возможность изменения условий.
  • Образец штамма "Дельта плюс" был выявлен в стране в апреле, но данных о том, что это был случай заражения, нет. Дальнейшего распространения штамма ученые не выявили, сообщила замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
  • COVID-19 регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
  • Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины до месяца-полутора делает прививку бессмысленной, может потребоваться третья или даже четвертая вакцинация, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов. Он также рассказал, что человеку с любым количеством антител после перенесенной инфекции можно привиться, но лучше сделать это через полгода после болезни.  
  • РСПП и ФНПР просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации взрослых.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 323 757 случаев заражения, из них новых — 7916. Госпитализированы 1772 человека. Умерли 98 человек (максимум с начала пандемии).
  • Работодатели должны перевести на удаленный режим минимум 30% сотрудников за исключением вакцинировавшихся.
  • Заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого жители и гости столицы могут получить QR-код для посещения "бесковидных" ресторанов. Как получить код, читайте здесь
  • Фан-зона для публичного просмотра матчей Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу с 26 июня для вакцинированных, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест.  
  • Продлен запрет на работу заведений общепита в столице с 23:00 до 06:00.
  • В московских поликлиниках снова доступна вакцина "Ковивак".

Мир

  • Всего зафиксировано более 180,1 млн случаев заражения, умерли 3 902 458 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через десять дней после отмены меры. Причина — рост числа заражений.
  • В ВОЗ заявили, что штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса.
  • В Сиднее объявили локдаун.
Теги
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