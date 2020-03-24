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Распространение коронавируса нового типа

Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

Президент РФ Владимир Путин (в желтом защитном костюме) во время посещения медицинского центра "Новомосковский"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего случаев заражения — 495, из них новых — 57. 
  • За нарушение карантина, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, предлагают лишать свободы на срок до семи лет. Совет Госдумы обсудит соответствующие поправки 25 марта. Какие наказания за нарушение карантина грозят людям в разных странах мира, читайте здесь
  • Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. "Все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные", — сказал он. 
  • Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках. По его словам, реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах нет.
  • Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина легли на обследование в Коммунарке. Лещенко вернулся 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, самоизолировался, но почувствовал себя плохо и сам попросился в больницу. 
  • В Петербурге приостановили плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию до конца апреля. С 26 марта в городе закроют все фитнес-центры.
  • Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 (1 млрд рублей) на борьбу с коронавирусом.
  • Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20, он пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Москва 

  • Всего зараженных — 290, из них новых случаев — 28.
  • Столичные власти не планируют полностью закрывать заведения общественного питания, торговые центры и киоски.

Мир

  • Всего заразились — более 388 тыс., умерли — более 17 тыс. (примерно 4,41%). 
  • Вирус впервые выявлен в Мьянме, Белизе и Лаосе (полный список "зараженных" стран здесь).
  • Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021 год.
  • Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта, в Ухане отменят ограничения 8 апреля.
  • Илон Маск закупил для Калифорнии более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ. 
  • 86-летний саксофонист Эмманюэль Дибанго умер после заражения коронавирусом.
  • Компания — создатель видеосервиса Zoom подорожала почти вдвое.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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