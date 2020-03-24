Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

Распространение коронавируса нового типа

Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы

Оперативный штаб также поручил проработать вопрос размещения вернувшихся из-за рубежа в гостиницах около аэропортов

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