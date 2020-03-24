Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

Россия
- Всего случаев заражения — 495, из них новых — 57.
- За нарушение карантина, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, предлагают лишать свободы на срок до семи лет. Совет Госдумы обсудит соответствующие поправки 25 марта. Какие наказания за нарушение карантина грозят людям в разных странах мира, читайте здесь.
- Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. "Все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные", — сказал он.
- Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках. По его словам, реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах нет.
- Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина легли на обследование в Коммунарке. Лещенко вернулся 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, самоизолировался, но почувствовал себя плохо и сам попросился в больницу.
- В Петербурге приостановили плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию до конца апреля. С 26 марта в городе закроют все фитнес-центры.
- Акционеры Альфа-групп передадут годовую прибыль инвестиционной компании А1 (1 млрд рублей) на борьбу с коронавирусом.
- Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20, он пройдет 26 марта в формате видеоконференции.
Москва
- Всего зараженных — 290, из них новых случаев — 28.
- Столичные власти не планируют полностью закрывать заведения общественного питания, торговые центры и киоски.
Мир
- Всего заразились — более 388 тыс., умерли — более 17 тыс. (примерно 4,41%).
- Вирус впервые выявлен в Мьянме, Белизе и Лаосе (полный список "зараженных" стран здесь).
- Олимпиада-2020 в Токио перенесена на 2021 год.
- Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта, в Ухане отменят ограничения 8 апреля.
- Илон Маск закупил для Калифорнии более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ.
- 86-летний саксофонист Эмманюэль Дибанго умер после заражения коронавирусом.
- Компания — создатель видеосервиса Zoom подорожала почти вдвое.
Подборку актуальных материалов по теме читайте здесь.