О чем Путин говорил на этой неделе

Президент Владимир Путин начинал эту неделю в южной столице России, в пятницу был в северной, а субботний день посвятил Москве, отмечавшей День города.

Практически везде в центре внимания были вопросы будущего - и мировой торговли, и культуры, и космоса. Искусственный интеллект, по словам Путина, помогает с анализом, но оригинальные решения "могут дать лишь вдохновение и гений человека".

ТАСС собрал главное из графика главы государства за последние семь дней.

От БРИКС до "Сириуса"

Начиналась неделя с большой мировой политики, но за закрытыми дверями. Путин в понедельник принял участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, созванном Бразилией из-за угроз США по тарифам. Сообщение Кремля по итогам сухо гласит, что лидеры обсудили сотрудничество в разных сферах "с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике". Практические все, что было на этой встрече, не пошло в эфир, в том числе выступление Путина - кремлевская пресс-служба опубликовала только несколько кадров. Говорили, очевидно, о действительно важных вещах.

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

К онлайн-саммиту Путин подключился из Сочи, где продолжал затем работу и на следующий день. Южный город в те дни атаковали украинские БПЛА, но, как заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на график Путина это не повлияло. Во вторник президент посетил научно-технологический университет "Сириус" и увидел целый ряд разработок. Среди них - новые сорта растений с отредактированным геномом: виноград, устойчивый к грибковым инфекциям, и "молодильная" клубника с повышенным содержанием природного антиоксиданта.

Глава государства уверен, что создание "Сириуса" на базе олимпийского наследия Сочи оказалось правильным выбором. "Были предложения сделать торговый центр", - напомнил Путин.

Не мода, а дань

В среду региональная повестка продолжилась встречей с главой Смоленской области Василием Анохиным. Как и в большинстве бесед с губернаторами в последнее время, центральной была тема поддержки участников СВО и их семей.

Президент России Владимир Путин и губернатор Смоленской области Василий Анохин © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Внимание должно быть постоянным, - подчеркнул Путин. - Это не какое-то модное направление нашей работы. Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту".

Не теория, а практика

В четверг темой дня стал инвестиционный климат: с докладом в Кремле была глава АСИ Светлана Чупшева. Президента особенно заинтересовали позиции, занятые Россией в рейтинге бизнес-среды.

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Нормативно-правовая база - первое место, качество реализации услуг - первое место, эффективность реализации госуслуг - 22-е место. Это что?" - поинтересовался он.

Чупшева объяснила, что в России есть все необходимые законы и удобные сервисы для инвесторов, но остаются административные барьеры.

"Это очень важно, я просил бы вас продолжить эту работу, потому что одно дело - принять нормы, а другое дело - их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача", - потребовал глава государства.

Вечные ценности

Вечер пятницы Путин встретил в родном Петербурге на Форуме объединенных культур. Обстановка полностью соответствовала теме "Возвращение к культуре - новые возможности": в исторических царскосельских залах разместились гости со всей планеты. Был даже Пьер де Голль (внук легендарного Шарля де Голля), который несколькими днями ранее заявил о желании получить российское гражданство, чтобы уберечь семью от западного декаданса.

Путин своего решения по гражданству пока не озвучивал, но заочно ответил тем, от чьих принципов приходится бежать. "Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни", - заметил он.

© Александр Щербак/ ТАСС

Россия, наоборот, твердо знает: национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими народами. Она стремится "к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу".

Среди непреложных ценностей - семья, любовь, дружба. "Мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство", - уверен Путин.

Лучший город Земли

Из исторических интерьеров Путин переместился в футуристические. Днем 13 сентября он уже по традиции из Зарядья поздравил москвичей с Днем города. "И не только москвичей - всех, кто искренне любит нашу столицу, считает ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен", - заметил глава государства.

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Перечислив все успехи города за последние годы, он заодно ответил критикам. "Знаю, коллеги из других регионов послушают - скажут: конечно, у него там денег больше всего в России. Денег всегда и везде не хватает, - подчеркнул Путин. - Вопрос в выборе приоритетов".

На день рождения Москва получила Национальный космический центр - после Зарядья президент поехал на его открытие (и оттуда же запустил два десятка других объектов, от поликлиник до метро). Этот "настоящий штаб управления российской космонавтикой" построили в районе Филевского парка на территории центра имени Хруничева - "родителя" ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара". По плану, в "дом Роскосмоса" переедут 22 ракетно-космические организации, которые раньше были разбросаны по разным районам.

"Сейчас главная задача - на полную мощь использовать возможности нового космического центра, - указал Путин. - Сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса, в создании решений для других, в том числе только зарождающихся индустрий XXI века".