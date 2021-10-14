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Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ.
Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ.
Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ.
Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ.
Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ.
Пандемия COVID-19

Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ. Главное о коронавирусе за 14 октября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 892 980 случаев заражения, из них новых — 31 299. За сутки умерли 987 человек. За весь период — 220 315. Таким образом, суточная заболеваемость и смертность стали максимальными с начала пандемии.
  • Мурашко: заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер. В России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении.
  • В РФПИ рассказали о результатах исследования "Спутника Лайт" в Аргентине. Выяснилось, что бустерный укол дает сильный иммунный ответ.
  • Ограничительные меры в Башкирии увеличили темпы вакцинации в 10 раз.
  • Переписчики населения будут регулярно проходить тестирование на ковид.
  • Эксперт: число случаев обострения хронических заболеваний может вырасти в период пандемии.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 699 498 случаев заражения, из них новых — 6 712.
  • На станциях и в поездах МЦК прошел рейд по контролю за соблюдением масочного режима.
  • Число классов на карантине из-за коронавируса в школах Москвы выросло в два раза.
  • Эксперт: экспресс-тестирование на ковид у детей поможет эффективнее лечить и спасать жизни.

Мир

  • Всего зафиксировано более 239,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ: прививка от коронавируса не должна быть предварительным условием для въезда в страну.
  • ВОЗ окончательно не отклонила версию утечки коронавируса нового типа из лаборатории.
  • В ООН сообщили, что около 160 млн человек столкнулись с голодом из-за пандемии.
  • Куба смягчит введенные из-за пандемии ограничения на въезд с 15 ноября.
  • В Австралии более 138 тыс. человек остались без работы из-за последних локдаунов.
  • Число заявок на пособия по безработице в США впервые с марта 2020 года упало ниже 300 тыс.
  • Иммунитет после бустерной прививки J&J слабее, чем после вакцин Pfizer или Moderna.
  • Пресс-секретарь президента Филиппин назвал шуткой предложение прививать от ковида во сне.
  • Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших ковидом.
  • Ученые определили гены для предсказания тяжести течения COVID-19.
Теги
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