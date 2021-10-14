Максимум суточной заболеваемости и смертности в РФ. Главное о коронавирусе за 14 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 892 980 случаев заражения, из них новых — 31 299. За сутки умерли 987 человек. За весь период — 220 315. Таким образом, суточная заболеваемость и смертность стали максимальными с начала пандемии.
- Мурашко: заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер. В России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении.
- В РФПИ рассказали о результатах исследования "Спутника Лайт" в Аргентине. Выяснилось, что бустерный укол дает сильный иммунный ответ.
- Ограничительные меры в Башкирии увеличили темпы вакцинации в 10 раз.
- Переписчики населения будут регулярно проходить тестирование на ковид.
- Эксперт: число случаев обострения хронических заболеваний может вырасти в период пандемии.
Москва
- Всего зафиксировано 1 699 498 случаев заражения, из них новых — 6 712.
- На станциях и в поездах МЦК прошел рейд по контролю за соблюдением масочного режима.
- Число классов на карантине из-за коронавируса в школах Москвы выросло в два раза.
- Эксперт: экспресс-тестирование на ковид у детей поможет эффективнее лечить и спасать жизни.
Мир
- Всего зафиксировано более 239,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ: прививка от коронавируса не должна быть предварительным условием для въезда в страну.
- ВОЗ окончательно не отклонила версию утечки коронавируса нового типа из лаборатории.
- В ООН сообщили, что около 160 млн человек столкнулись с голодом из-за пандемии.
- Куба смягчит введенные из-за пандемии ограничения на въезд с 15 ноября.
- В Австралии более 138 тыс. человек остались без работы из-за последних локдаунов.
- Число заявок на пособия по безработице в США впервые с марта 2020 года упало ниже 300 тыс.
- Иммунитет после бустерной прививки J&J слабее, чем после вакцин Pfizer или Moderna.
- Пресс-секретарь президента Филиппин назвал шуткой предложение прививать от ковида во сне.
- Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших ковидом.
- Ученые определили гены для предсказания тяжести течения COVID-19.