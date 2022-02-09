Повторные заражения и симптомы "омикрона" BA.2. Главное о коронавирусе за 9 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 13 330 769 случаев заражения, из них новых — 183 103. За сутки умерли 669 человек, за весь период — 337 390. Госпитализированы 20 178 человек, что на 0,03% меньше показателя предыдущего дня.
- До 15% переболевших заражаются снова из-за "омикрона", сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, при этом штамме человек может стать заразным за пару дней до появления симптомов. Он добавил, что постковидный синдром у детей фиксируется в 10–30% случаев, он может сохраняться до 12 месяцев.
- Потеря обоняния при заражении версией омикрон-штамма коронавируса BA.2 встречается чаще, чем при первоначальном варианте "омикрона", сообщил инфекционист Евгений Тимаков.
- В Центре им. Гамалеи рассказали, что "омикрон" может не вытеснить "дельту".
- Коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета из-за влияния на клетки поджелудочной железы, сообщил эндокринолог, завкафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ашот Мкртумян.
- "Ковивак" для детей могут зарегистрировать летом 2022 года.
Москва
- Всего зафиксировано 2 535 756 случаев заражения, из них новых — 11 521. Госпитализированы 1 528 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 401,4 млн случаев заражения, умерли 5 766 919 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила о 7-процентном росте смертности от ковида за неделю.
- Усталость и головокружение могут быть симптомами "омикрона" BA.2, сообщила Daily Mirror со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании.
- В Швеции отменили все антиковидные ограничения. Решение объясняется высоким уровнем вакцинации в стране.
- В Чехии с 1 марта из ограничений останется лишь обязанность носить маски.
- Правительство Великобритании намерено к концу февраля отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус. Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене ковидных ограничений.
- У диких оленей обнаружили антитела к "омикрону".
- Заразилась королева Дании Маргрете II.