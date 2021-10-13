Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer. Главное о коронавирусе за 13 октября

Россия
- Всего зафиксирован 7 861 681 случай заражения, из них новых — 28 717. За сутки умерли 984 человека. Это новый суточный максимум за пандемию. За весь период — 219 329.
- В России хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили более 51 млн человек.
- Гинцбург заявил, что ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к ковиду минимум на полгода.
- Организаторы концертов просят стандартизировать формат COVID-free.
- Глава РФПИ сообщил о совместных исследованиях вакцин "Спутник" и Pfizer в двух странах.
- Минздрав разрешил провести второй этап испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос.
- Третья фаза клинических исследований "Ингавирина" у пациентов с COVID-19 началась в России.
- Жителей Брянской области 65 лет и старше обязали соблюдать самоизоляцию из-за пандемии.
- Эксперт считает, что массовая вакцинация детей от коронавируса сейчас не будет эффективной.
Москва
- Всего зафиксировано 1 692 786 случаев заражения, из них новых — 4 410.
- Коэффициент распространения коронавируса в столице опустился ниже 1 впервые за три недели.
- Москвичи старше 65 лет при вакцинации от ковида получат 10 тыс. рублей компенсации.
- Только треть пожилых москвичей привились от коронавируса.
- С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более 180 тыс. детей. Заболеваемость среди школьников выросла в 2,5 раза.
- Власти Москвы задействуют механизмы борьбы с ковидом, чтобы не переводить школы на дистант.
- Оперштаб сообщил, что класс не отправят на карантин из-за положительного теста ученика.
Мир
- Всего зафиксировано более 238,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Чили отменит карантин для российских туристов, привитых "Спутником V".
- Минздрав Израиля рекомендовал гражданам воздерживаться от посещения пяти стран, включая РФ.
- На Украине невакцинированных педагогов будут с ноября отстранять от работы. А каникулы в школах в стране начнутся на неделю раньше из-за роста числа заражений.
- ВОЗ назвала страны, которые еще не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Бурунди, КНДР и Эритрея.
- США разрешат въезд через наземные границы привитым туристам из Канады и Мексики.
- Филиппины отменили обязательный карантин для вакцинированных путешественников с ПЦР-тестом.