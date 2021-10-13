Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer. Главное о коронавирусе за 13 октября

Пандемия COVID-19

Свердловские власти прорабатывают вопрос введения системы QR-кодов в заведениях общепита

С конца октября - начала ноября жителям региона будет необходим QR-код для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, спортивных объектов. В кафе и ресторанах они пока не понадобятся

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