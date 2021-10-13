{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer.
Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer.
Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer.
Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer.
Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer.
Пандемия COVID-19

Совместные исследования вакцин "Спутник" и Pfizer. Главное о коронавирусе за 13 октября

© AP Photo/Lisa Leutner
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 7 861 681 случай заражения, из них новых — 28 717. За сутки умерли 984 человека. Это новый суточный максимум за пандемию. За весь период — 219 329.
  • В России хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили более 51 млн человек.
  • Гинцбург заявил, что ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к ковиду минимум на полгода.
  • Организаторы концертов просят стандартизировать формат COVID-free.
  • Глава РФПИ сообщил о совместных исследованиях вакцин "Спутник" и Pfizer в двух странах.
  • Минздрав разрешил провести второй этап испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос.
  • Третья фаза клинических исследований "Ингавирина" у пациентов с COVID-19 началась в России.
  • Жителей Брянской области 65 лет и старше обязали соблюдать самоизоляцию из-за пандемии.
  • Эксперт считает, что массовая вакцинация детей от коронавируса сейчас не будет эффективной.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 692 786 случаев заражения, из них новых — 4 410.
  • Коэффициент распространения коронавируса в столице опустился ниже 1 впервые за три недели.
  • Москвичи старше 65 лет при вакцинации от ковида получат 10 тыс. рублей компенсации.
  • Только треть пожилых москвичей привились от коронавируса.
  • С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более 180 тыс. детей. Заболеваемость среди школьников выросла в 2,5 раза.
  • Власти Москвы задействуют механизмы борьбы с ковидом, чтобы не переводить школы на дистант.
  • Оперштаб сообщил, что класс не отправят на карантин из-за положительного теста ученика.

Мир

  • Всего зафиксировано более 238,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Чили отменит карантин для российских туристов, привитых "Спутником V".
  • Минздрав Израиля рекомендовал гражданам воздерживаться от посещения пяти стран, включая РФ.
  • На Украине невакцинированных педагогов будут с ноября отстранять от работы. А каникулы в школах в стране начнутся на неделю раньше из-за роста числа заражений.
  • ВОЗ назвала страны, которые еще не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Бурунди, КНДР и Эритрея.
  • США разрешат въезд через наземные границы привитым туристам из Канады и Мексики.
  • Филиппины отменили обязательный карантин для вакцинированных путешественников с ПЦР-тестом.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Свердловские власти прорабатывают вопрос введения системы QR-кодов в заведениях общепита
С конца октября - начала ноября жителям региона будет необходим QR-код для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, спортивных объектов. В кафе и ресторанах они пока не понадобятся
Читать полностью