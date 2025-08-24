Президент России Владимир Путин провел на этой неделе почти десяток международных контактов, в том числе снова созвонился с лидером США Дональдом Трампом - уже седьмой раз за этот год.

От губернаторов Путин потребовал с максимальным вниманием отнестись к семьям погибших бойцов СВО, атомщиков поблагодарил за надежный ядерный щит, а краеведов поздравил со 180-летием РГО.

ТАСС собрал главное из графика главы государства за последние семь дней.

И снова Трамп

В этот раз перерыв между контактами Путина и Трампа был рекордно коротким - всего три дня. Около 03:00 мск 16 августа президент РФ улетел с Аляски. А около 01:00 мск 19 августа Кремль сообщил о состоявшемся телефонном разговоре.

"Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп позвонил Путину по своей инициативе - причем, по информации западных СМИ, даже прервал ради этого встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Сам президент США пояснял, что не стал звонить в присутствии европейцев, потому что это было бы неуважением - не к ним, а к Путину. О продвижении договоренностей по Украине в Кремле высказались лаконично, но одновременно многообещающе.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В связи с этим, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон", - отметил Ушаков.

Тему мгновенно подхватили СМИ, начав оценивать перспективы трех- и двухсторонней встречи и гадая о возможных ее локациях. В числе кандидатов указывали Будапешт, Женева, Рим. Agence France-Presse даже сделало предположение о визите Зеленского в Москву, но затем само опровергло этот вариант. Кремль пока не комментировал публикации на этот счет.

Свет в конце тоннеля

Зато о прошедших переговорах с Трампом Путин подробно высказался, беседуя с молодыми атомщиками в Сарове. По его словам, встреча в Анкоридже была "очень хорошая, содержательная и откровенная". Контакты продолжаются - на уровне министерств и ведомств, компаний. Обсуждается даже возможность совместной работы в российской Арктике и на американской Аляске.

© Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений", - сказал президент РФ.

Он указал, что отношения с США находятся на крайне низком уровне еще с окончания Второй мировой войны. "Но с приходом президента Трампа, я думаю, такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил", - добавил Путин.

Следующий визит российской делегации в США ожидается совсем скоро - в начале сентября в Нью-Йорке состоится 80-я Генассамблея ООН. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Телефонная дипломатия

С начала недели Путин информировал некоторых зарубежных коллег об основных итогах переговоров в Анкоридже. Серия телефонных разговоров началась еще в прошлое воскресенье - тогда президент России созвонился с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

А в понедельник телефонная дипломатия не только продолжилась, но и стала интенсивнее. У Путина состоялись разговоры с руководителями Бразилии, Индии, ЮАР, Киргизии и Таджикистана. Зарубежные собеседники выразили поддержку "предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса".

В среду Путин проинформировал об анкориджской встрече лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил оказываемое Анкарой "содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле".

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар © Сергей Карпухин/ ТАСС

А в четверг российский лидер принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Конкретное содержание встречи не раскрывалось - были распространены лишь фотографии и вступительные видеокадры.

С заботой о главном

Из внутренних встреч у президента на этой неделе были четыре публичных с главами регионов. С Юрием Слюсарем (Ростовская область) обсуждалась промышленность и сельское хозяйство, здравоохранение и ЖКХ. Дошли и до родной для Слюсаря авиационной темы (он ранее руководил ОАК). Путин похвалил самолет-амфибию Бе-200 - "востребованная машина", а также ПД-8 - "хороший двигатель".

Когда речь зашла о вопросах СВО, сам президент сделал акцент на помощи бойцам и их семьям, уточнив, как с этим дело обстоит в регионе. Услышав, что в Ростовской области налажен механизм "одного окна" в получении мер поддержки, глава государства одобрительно заметил: "Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать". Тема поддержки участников СВО была одной из главных и на встрече с Ростиславом Гольдштейном (Республика Коми). "Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено", - подчеркнул Путин.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Сельскохозяйственная тема тоже прозвучала, причем в весьма оригинальном ключе - рекламой местного масла на всю страну. Гольдштейн рассказывал президенту, что в регионе "очень много хендмейда, уникальных продуктов". "Начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом. Это очень дорогой продукт", - поделился врио главы республики. На что Путин моментально отреагировал: "Маслица-то не подвезли, нет?" Масла с собой у Гольдштейна не оказалось. "Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - посетовал он. Судя по тому, насколько широко эта новость читалась в СМИ, масло заинтересовало отнюдь не только президента.

С Марией Костюк (ЕАО) Путин обсуждал социальные вопросы, в том числе ремонт и строительство детских садов, школ, а также нехватку врачей и способы решения этой проблемы. "Самое главное, одна из ключевых тем закрепления специалистов - это, конечно, жилье", - указал глава государства.

В завершение рабочей недели президент провел в Сарове встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Тот, в частности, поднял проблему вейпов (в контексте популярности у молодежи и даже детей) и предложил наделить регионы правом полностью их запрещать. "Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", - отреагировал президент. Госдума намерена рассмотреть соответствующий законопроект в течение ближайших двух месяцев.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Владимир Гердо/ ТАСС

Косвенно речь зашла о еще одной волнующей россияне теме - ключевой ставке. Никитин упомянул, что из-за высокой ставки происходит сокращение инвестиционного спроса. "Но она не будет вечной, такая ставка, - заметил президент. - Инфляция снижается. Думаю, что финансовые власти тоже будут реагировать соответствующим образом".