Кабмин сможет вводить ЧС, Уимблдон отменен. Главное о коронавирусе за 1 апреля

Россия
- Всего заразились — 2777 человек, новых случаев — 440. Умерших за сутки — семь, всего за период — 24 (актуально на 11:27 мск). Более 20% выявленных в стране зараженных не имеют симптомов.
- Президент России Владимир Путин подписал законы о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами, о выплатах за больничный в размере не менее одного МРОТ в месяц, о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации и о лишении свободы за фейки с тяжкими последствиями. Он также подписал поправку в КоАП о штрафах до 10 млн рублей для юрлиц за фейки об эпидемиях. Кроме того, глава государства поручил предусмотреть возможность рассрочки по налогам, уплату которых отложат.
- Вернувшиеся из-за границы россияне должны будут вести журнал самочувствия.
- Правительство готовит второй пакет мер, направленных на поддержку экономики. Подробнее о нем читайте здесь.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд. После будут допускаться только продовольственные и медицинские перевозки. В Крыму введут карантин в ночь на 2 апреля.
Москва
- Всего заразившихся — 1800, новых случаев — 267.
- Власти не планируют блокировку передвижения между Москвой и областью.
- Около 1 млн москвичей могут остаться без работы из-за остановки предприятий в сфере услуг (по оценке общественной организации "Деловая Россия").
- Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции для тех, кто заражен и должен быть дома либо в больнице. Штраф для физических лиц — 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или с использованием транспортного средства — 5 тыс.
- Власти столицы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля и сообщения об ограничении продажи алкоголя.
- Москвичи, находящиеся на домашнем карантине, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений.
- Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники станут "проводить разъяснительную работу".
Мир
- Всего заразились — более 866 тыс., умерли — более 43 тыс. (4,97%).
- Первые случаи заражения зафиксированы в Бурунди, полный список "зараженных" стран читайте здесь.
- В Италии общее число жертв коронавируса превысило 13 тыс. человек.
- Отменен турнир серии Большого шлема Уимблдон, он должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля.
- Китайские биологи подтвердили, что коронавирус может передаваться кошкам.
- В США число умерших из-за коронавируса превысило 4 тыс. человек. Общее число заразившихся — 189,5 тыс.
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