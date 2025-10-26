Статья

"Эхо" прошедшей войны и гарантии от будущей: события президентской недели

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Россияне сразу дважды смогли на неделе увидеть Владимира Путина в амплуа верховного главнокомандующего — хотя президент постоянно следит за вопросами безопасности Отечества, эта деятельность редко бывает публичной. В центре внимания российского лидера были и вопросы демографии.

Путин принял участие в мероприятиях Русского географического общества, а на традиционном совещании с постоянными членами Совбеза поднял тему борьбы с терроризмом. Позднее прошел его телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, лидеры продолжили работу над развитием отношений стран.

ТАСС собрал основные события президентской недели.

"Буревестник" над ядерной триадой и ошеломляющий ответ

Во вторник под руководством Путина прошла плановая, как подчеркнул глава государства, тренировка стратегических ядерных сил - на суше, в море и в воздухе. И учения эти прошли как нельзя вовремя - когда Запад, согласно публикациям прессы, вновь рассуждает о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия. "Это попытка эскалации, - дал характеристику Путин, общаясь в четверг с журналистами. - Ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают".

А рано утром в воскресенье Путин неожиданно посетил пункт управления объединенной группировки войск, ведущей СВО на Украине, где начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об успешном завершении испытаний ракеты "Буревестник" на ядерной установке - оружия, способного на низкой высоте долететь, обходя ПВО противника, буквально до любой точки Земного шара. Президент поручил "определиться, что это, к какому классу оружия эта новая система относится", "определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения".

Милосердие к пленным

Но не только вопросам стратегической безопасности было посвящено мероприятие. Путин поздравил военных с фактическим окружением Красноармейска (Киев использует название Покровск) и Купянска, но указал на необходимость помнить о таком качестве российского военного, как милосердие.

"Предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований", - напомнил президент и попросил для "минимизации напрасных жертв" помогать украинским военнослужащим в сдаче в плен, несмотря на то, что им "в спину стреляют" вчерашние сослуживцы. "Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить", - подчеркнул Путин. Тем не менее приоритетом для ВС РФ будет сохранение жизни своих военных и безопасность гражданских, указал президент.

Унитазы для ЕС и диверсанты в Вашингтоне

Накопившиеся у СМИ и общества вопросы после введенных западных санкций - ожидаемых европейских и довольно внезапных американских - Путин снял сам, выйдя к прессе. Ограничения на экспорт в РФ из ЕС в том числе унитазов "дорого обойдутся" самим европейцам: "[Стульчаки] им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации", - снял тему с повестки президент.

Введенные же США рестрикции против российской "нефтянки" рискуют ударить по ценам в самих Штатах. "Понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи, - заметил Путин. - Те, кто подсказывает действующей администрации такие решения, - надо понять, на кого они работают". В любом случае "это акт недружественный": "Это, конечно, попытка оказать давление на Россию". "Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением", - заключил глава государства.

Разобрался российский лидер и со спекуляциями насчет "отмены" саммита РФ и США. Президент США Дональд Трамп, "скорее, говорит о переносе" встречи. Что не так уж и плохо: "Такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата".

"Проевшая плешь" вице-премьер и образ Матери

Но не одни внешнеполитические вопросы занимают президента. Путин, как и всегда, с колоссальным вниманием относится к вопросам внутреннего развития России - и демография тут не исключение. На первом заседании президентского совета по семейной политике глава государства подчеркнул: "Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем".

Россия, как и другие развитые страны, столкнулась со снижением рождаемости: "Для нас свои последствия имеет и дает знать "эхо" двух "демографических ям" - <…> трагические потери <…> Великой Отечественной войны и кризисного периода 1990-х годов". Но РФ, в отличие от других стран, не станет в ущерб себе решать проблему хаотичной миграцией: "Наш выбор однозначен - это всемерная поддержка семьи". Вице-премьер Татьяна Голикова, шутливо пожаловался Путин, ему "уже всю плешь проела" вопросом финансовой поддержки семей: "И это правильно".

Протокол предполагал, что президент после вступительного слова перейдет на следующее мероприятие. Но Путин иначе расставил приоритеты, решив остаться и выслушать доклад председателя совета Валентины Матвиенко, а затем дать несколько комментариев к выступлению. Глава государства заверил, что власти усилят поддержку семей по всем направлениям, и напомнил о важнейшем для русской культуры образе Матери: "У нас мать и Родина практически в сознании объединены в один общий образ".

Президентский медвежий патруль

График президента на этой неделе был насыщен и рядовыми рабочими встречами в Кремле. Глава государства принимал гендиректора выходящего на IPO ПАО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко, у которого, пожелав удачи, все же поинтересовался, "куда пойдут денежки" и как компания преображает родину Деда Мороза - Вологодскую область.

С докладом у президента был глава Федеральной таможни Валерий Пикалев - он рассказывал о борьбе с серым импортом. А руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова напомнила о том, как развивается запущенный по инициативе главы государства проект, который, по ее словам, "теперь во всей Арктике называют "Президентский медвежий патруль".