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Выставка "Иннопром" на Урале откроется для посетителей 10 июля в 12 часов

Экономика и бизнес
5 июля, 19:08 UTC+3

В пресс-службе организаторов выставки пояснили, что до 12 часов вход на территорию выставки для посетителей будет закрыт

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром" откроется для посетителей 10 июля в 12 часов в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе организаторов выставки ГК "Формика".

"10 июля, в первый день работы, 8-я Международная промышленная выставка "Иннопром" откроется для посетителей с 12:00 в связи с тем, что в утренние часы будут организованы обходы экспозиции для глав международных делегаций", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе пояснили, что до 12 часов вход на территорию выставки для посетителей будет закрыт. В другие дни режим работы "Иннопрома" будет традиционным – с 9 до 18 часов.

"В дни проведения будут организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки. Информация о расписании доступна на сайте выставки", - сообщили в пресс-службе.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

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