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Пандемия коронавируса нового типа

Россия попала в топ-5. Главное о коронавирусе за первые майские праздники

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в России, стране и мире

Россия

  • К 6 мая зафиксировано 165 929 случаев, Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся. 
  • Ограничительные меры в России частично сохранятся вплоть до создания вакцины.
  • Часть российских школ с 1 мая отпустила детей на летние каникулы. При этом многие школы планируют продолжить дистанционную работу с детьми.
  • Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая.
  • В России зарегистрированы две тест-системы на определение иммунитета к коронавирусу.
  • Фитнес-индустрия подготовила список мер по безопасному открытию клубов после пандемии.
  • В Подмосковье ношение масок при выходе из дома станет обязательным (в том числе и в общественном транспорте) с 12 мая. За нарушение режима будут штрафовать.

Москва

  • К 6 мая зафиксировано 85 973 случая заражения.
  • Купить маски можно будет на 15 станциях московского метро с 5 мая.
  • Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения и работу систем здравоохранения и городского хозяйства. 
  • Парк "Россия — моя история" в столице переоборудуют в госпиталь для людей с коронавирусом.

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