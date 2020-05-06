Россия попала в топ-5. Главное о коронавирусе за первые майские праздники

Россия
- К 6 мая зафиксировано 165 929 случаев, Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся.
- Ограничительные меры в России частично сохранятся вплоть до создания вакцины.
- Часть российских школ с 1 мая отпустила детей на летние каникулы. При этом многие школы планируют продолжить дистанционную работу с детьми.
- Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая.
- В России зарегистрированы две тест-системы на определение иммунитета к коронавирусу.
- Фитнес-индустрия подготовила список мер по безопасному открытию клубов после пандемии.
- В Подмосковье ношение масок при выходе из дома станет обязательным (в том числе и в общественном транспорте) с 12 мая. За нарушение режима будут штрафовать.
Москва
- К 6 мая зафиксировано 85 973 случая заражения.
- Купить маски можно будет на 15 станциях московского метро с 5 мая.
- Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения и работу систем здравоохранения и городского хозяйства.
- Парк "Россия — моя история" в столице переоборудуют в госпиталь для людей с коронавирусом.
Мир
- К 6 мая зафиксировано более 3,6 млн заражений и более 250 тыс. смертей (подсчеты ТАСС).
- По данным СМИ, западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе. Часть разведслужб США полагают, будто источником коронавируса была лаборатория в Ухане, сообщает телеканал Fox News. Эксперты ВОЗ, несмотря на свои запросы, не получили от Китая приглашения поучаствовать в расследовании возникновения коронавирусной инфекции.
- Власти Австрии, ЮАР, китайской провинции Хубэй, Болгарии, Греции, Сербии, Сингапура, Испании, Сирии и других регионов планируют снимать ограничения, связанные с пандемией. В Азербайджане, Индии, Зимбабве, Японии и других странах их решили продлить.