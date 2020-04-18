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Пандемия коронавируса нового типа

Отмена Comic-Con и штрафы с камер видеофиксации. Главное о коронавирусе за 18 апреля

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Почти 36,8 тыс. случаев заражения, из них более 4,7 тыс. - новые. Выздоровело 3 тыс. человек, 313 умерли. Россия находится на 10 месте в мире по количеству подтвержденных случаев нового коронавируса.
  • В регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) вводят ограничения на въезд в отдельные города, а также штрафы от 1 до 30 тыс. рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции. Карантин ужесточают на Северном Кавказе и в Карелии.
  • Путин поручил до 22 апреля проработать возможность привлечения армии для борьбы с коронавирусом.
  • Минфин перечислил регионам 32,4 млрд рублей на дооснащение больниц для борьбы с эпидемией.
  • Сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса.
  • Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей, включив в него торговлю одеждой, обувью и авто.
  • В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить для защиты от коронавируса.

Москва

  • Более 20,7 тыс. случаев заражения, из них 2,6 тыс. - новые. 
  • Предприятия, остановившие работу с 13 апреля, останутся закрыты до 1 мая. 
  • Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации. При этом штраф за езду без пропуска будет приходить с каждой камеры, фиксирующей нарушителя.
  • С 22 апреля в столице перестанут продавать одноразовые проездные
  • Лица с удостоверениями государственного образца (военные, журналисты, судьи, сотрудники правоохранительных органов и т.д.) до 22 апреля должны внести данные о транспортных картах и об автомобиле на сайте mos.ru. Для поездок на такси им нужно будет получать спецкод.
  • Специальные цифровые пропуска введут для волонтеров
  • Москвичи с симптомами ОРВИ смогут бесплатно получить лекарства.
  • Нахождение прихожан возле церквей в Москве во время празднования Пасхи может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции.
  • Власти Москвы заявили, что цены на продукты первой необходимости не выросли.
  • Опция проверки и внесения дополнительных данных по цифровым пропускам для проезда на личном и общественном транспорте заработала на портале мэра Москвы mos.ru.
  • Власти Московской области намерены создать резерв по временному размещению врачей и медперсонала на 4 тыс. мест.

Мир

  • Приблизительно 2,15 млн заразившихся, почти 148 тыс. погибших.
  • Генеральный секретарь ООН призвал к тому, чтобы вакцина от коронавируса после ее разработки воспринималась как всемирное общественное достояние.
  • За сутки в Китае не умер ни один пациент с коронавирусом.
  • Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в этом году не состоится.
  • Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Ученые Сингапура также считают ее ненаучной.
  • Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования.
  • В Японии готовят петицию с просьбой расселить бездомных на олимпийских объектах.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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