Отмена Comic-Con и штрафы с камер видеофиксации. Главное о коронавирусе за 18 апреля

Россия
- Почти 36,8 тыс. случаев заражения, из них более 4,7 тыс. - новые. Выздоровело 3 тыс. человек, 313 умерли. Россия находится на 10 месте в мире по количеству подтвержденных случаев нового коронавируса.
- В регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) вводят ограничения на въезд в отдельные города, а также штрафы от 1 до 30 тыс. рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции. Карантин ужесточают на Северном Кавказе и в Карелии.
- Путин поручил до 22 апреля проработать возможность привлечения армии для борьбы с коронавирусом.
- Минфин перечислил регионам 32,4 млрд рублей на дооснащение больниц для борьбы с эпидемией.
- Сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса.
- Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей, включив в него торговлю одеждой, обувью и авто.
- В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить для защиты от коронавируса.
Москва
- Более 20,7 тыс. случаев заражения, из них 2,6 тыс. - новые.
- Предприятия, остановившие работу с 13 апреля, останутся закрыты до 1 мая.
- Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации. При этом штраф за езду без пропуска будет приходить с каждой камеры, фиксирующей нарушителя.
- С 22 апреля в столице перестанут продавать одноразовые проездные.
- Лица с удостоверениями государственного образца (военные, журналисты, судьи, сотрудники правоохранительных органов и т.д.) до 22 апреля должны внести данные о транспортных картах и об автомобиле на сайте mos.ru. Для поездок на такси им нужно будет получать спецкод.
- Специальные цифровые пропуска введут для волонтеров.
- Москвичи с симптомами ОРВИ смогут бесплатно получить лекарства.
- Нахождение прихожан возле церквей в Москве во время празднования Пасхи может рассматриваться как нарушение режима самоизоляции.
- Власти Москвы заявили, что цены на продукты первой необходимости не выросли.
- Опция проверки и внесения дополнительных данных по цифровым пропускам для проезда на личном и общественном транспорте заработала на портале мэра Москвы mos.ru.
- Власти Московской области намерены создать резерв по временному размещению врачей и медперсонала на 4 тыс. мест.
Мир
- Приблизительно 2,15 млн заразившихся, почти 148 тыс. погибших.
- Генеральный секретарь ООН призвал к тому, чтобы вакцина от коронавируса после ее разработки воспринималась как всемирное общественное достояние.
- За сутки в Китае не умер ни один пациент с коронавирусом.
- Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в этом году не состоится.
- Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Ученые Сингапура также считают ее ненаучной.
- Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования.
- В Японии готовят петицию с просьбой расселить бездомных на олимпийских объектах.