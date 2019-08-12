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Проверка Минприроды выявила низкий процент "спящих" лицензий на геологоразведку

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что ему не известно о наличии лицензий, сроки исполнения по которым нарушены из-за продления сделки ОПЕК+

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минприроды России по итогам актуализации лицензий выявило, что количество разрешений, по которым не начаты геологоразведочные работы, достаточно мало по сравнению с общим числом. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

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"Мы, в принципе, очень маленький процент выявили "спящих" лицензий, которые не попадают под сроки, прописанные документально. Это не глобальная история. Мы сначала запереживали, что у нас огромное количество лицензий, которые "лежат на боку" и не используются, но на самом деле это не так. Может быть, не так активно многие [компании] участвуют в геологоразведочных работах", - сказал министр.

При этом он добавил, что ему не известно о наличии лицензий, сроки исполнения по которым нарушены из-за продления сделки ОПЕК+.

Кобылкин добавил, что министерство не видит критичных результатов инвентаризации льгот, предоставленных компаниям по геологоразведочным работам.

"Промежуточные результаты пока не готов озвучить, но ничего критического там не видим пока", - добавил он.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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