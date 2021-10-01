Минпросвещения: в России сегодня нет регионов, где полностью введена удаленка в школах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ситуация, связанная с распространением коронавируса в школах, остается контролируемой. Регионов, где полностью введена дистанционная форма обучения, нет, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Нет регионов, где все школы и обучающиеся находятся на каникулах или где полностью введена дистанционная форма обучения", - приводит его слова пресс-служба министерства.

По его словам, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны. При этом в большинстве случаев речь идет о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп, говорится в сообщении.

Бугаев отметил, что для министерства важной задачей является максимальное сохранение очного режима обучения, поэтому нужно соблюдать все антиковидные требования Роспотребнадзора.

"Если возникает ситуация, когда нужно изменить учебный процесс, необходимо советоваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, оценивать ситуацию в динамике и принимать взвешенное решение по каждому случаю", - сказал Бугаев.