Во Франции впервые с начала пандемии за сутки выявили более 100 тыс. случаев COVID-19

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Французские санитарные власти выявили в стране за сутки почти 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом с начала пандемии. Об этом сообщило в субботу Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции.

"По состоянию на 25 декабря [за сутки выявлено] 104 611 подтвержденных новых случаев", - отмечается в сообщении.

Эти цифры превзошли, в частности, пик второй волны распространения ковида, когда 7 ноября 2020 года в стране было зафиксировано 86,8 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

Рекордные темпы распространения коронавируса отмечаются во Франции уже несколько дней подряд. Так, предыдущий антирекорд был зафиксирован в пятницу, когда за сутки в стране было выявлено более 94 тыс. случаев заражения, днем ранее власти сообщали о выявлении 91,6 тыс. случаев инфицирования, это число на тот момент также было максимальным с начала пандемии.