"Известия": Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

ТАСС, 29 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг. С такой инициативой он обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст письма.

По словам Орешкина, отсутствие дополнительного финансирования приведет к риску невыполнения плана президента России Владимира Путина по экспорту услуг. Предполагается, что средства будут также направлены на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, съемки кино и развитие туризма.

Сумма, определенная министром экономического развития, составляет 244,9 млрд рублей, что в 42 раза больше планируемой сейчас суммы. Всего на экспортные цели планируется выделить 888,8 млрд рублей, однако Орешкин считает несправедливым распределение этих средств внутри нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Он указывает на то, что перечень мероприятий программы включили в документ только в июне этого года, не заложив на них финансирования. Таким образом, создается угроза невыполнения указа президента.

Кроме того, глава Минэкономразвития предложил обеспечить дополнительное финансирование сферы туризма. Речь идет о выделении средств на софинансирование строительства кластеров, субсидии ряду банков, грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм.

Государственная поддержка экспорта услуг - новое направление. В связи с этим, Минэкономразвития разработало стратегию развития экспорта услуг до 2025 года в целях обеспечения устойчиво высоких темпов роста в этой сфере. Ключевыми направлениями являются деловые, информационно-телекоммуникационные, транспортные, строительные, туристские, финансовые и другие сферы.