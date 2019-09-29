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"Известия": Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг

Средства будут также направлены на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, сообщила газета
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ТАСС, 29 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг. С такой инициативой он обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст письма.

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По словам Орешкина, отсутствие дополнительного финансирования приведет к риску невыполнения плана президента России Владимира Путина по экспорту услуг. Предполагается, что средства будут также направлены на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, съемки кино и развитие туризма.

Сумма, определенная министром экономического развития, составляет 244,9 млрд рублей, что в 42 раза больше планируемой сейчас суммы. Всего на экспортные цели планируется выделить 888,8 млрд рублей, однако Орешкин считает несправедливым распределение этих средств внутри нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Он указывает на то, что перечень мероприятий программы включили в документ только в июне этого года, не заложив на них финансирования. Таким образом, создается угроза невыполнения указа президента.

Кроме того, глава Минэкономразвития предложил обеспечить дополнительное финансирование сферы туризма. Речь идет о выделении средств на софинансирование строительства кластеров, субсидии ряду банков, грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм.

Государственная поддержка экспорта услуг - новое направление. В связи с этим, Минэкономразвития разработало стратегию развития экспорта услуг до 2025 года в целях обеспечения устойчиво высоких темпов роста в этой сфере. Ключевыми направлениями являются деловые, информационно-телекоммуникационные, транспортные, строительные, туристские, финансовые и другие сферы.

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