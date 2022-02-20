Триумф Большунова и страсти у фигуристов. В Пекине подошли к концу зимние Олимпийские игры

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российскому болельщику Олимпиада в Пекине запомнится как российским рекордом по количеству завоеванных медалей, так и выступлением лыжника Александра Большунова, который, без преувеличения, стал героем Игр. Подпортило соревнования решение Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать призеров олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

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В предпоследний день Игр благодаря двум наградам в фигурном катании в соревнованиях спортивных пар российские олимпийцы обновили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей. После серебра Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также бронзы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на счету России стала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением россиян были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), а лучшим достижением сборной СССР является 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9). В воскресенье сборная России по хоккею принесла 32-ю награду, взяв только серебро в финальном матче Олимпиады с финнами. Из шести российских золотых медалей три выиграл Большунов - 25-летний уроженец Брянской области победил в скиатлоне, эстафете и марафоне, дистанция которого из-за погодных условий была сокращена с 50 до 28,4 км. Таким образом, спортсмен получил неофициальное звание "короля лыж", которое присуждается за победу на одной Олимпиаде или чемпионате мира в гонках на дистанциях 30 и 50 км. Кроме того, Большунов также выиграл серебро в гонке на 15 км классическим стилем и стал третьим вместе с Александром Терентьевым в командном спринте. Большунов также стал самым титулованным российским лыжником, выиграв на двух Олимпиадах девять медалей и побив рекорд Николая Зимятова с его пятью наградами. Большунов побеждал на всех крупных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионат мира, общий зачет Кубка мира), чего ранее не удавалось никому из его соотечественников. Стоит отметить успешное выступление всей российской лыжной команды. Денис Спицов выиграл серебро в скиатлоне, а Иван Якимушкин - в марафоне. Терентьев стал третьим в спринте, Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Вместе с Юлией Ступак она выиграла бронзу в командном спринте, а женская сборная впервые с 2006 года завоевала золото в эстафете. Финская преграда Абсолютно все надеялись, что в последний день Игр золото возьмет хоккейная команда под руководством Алексея Жамнова. Это несмотря на то, что сборная России не имела игровой практики с середины января из-за волны коронавируса, которая заставила Континентальную хоккейную лигу сначала приостановить регулярный чемпионат, а потом объявить о досрочном его завершении.

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Нехватка практики сказалась на первых матчах россиян со швейцарцами (1:0) и датчанами (2:0), где были одержаны победы, но игра, как признавали все, оставляла желать лучшего. В течение всего турнира к команде были претензии по качеству игры в атаке, игровой дисциплине, однако благодаря характеру и удаче сборная России успешно выходила из непростых ситуаций. В полуфинале со шведами соперник, сравняв счет в основное время, переигрывал подопечных Алексея Жамнова, особенно в овертайме. В серии буллитов россияне были близки к поражению, но команду выручил точный бросок Егора Яковлева, не подвел вратарь Иван Федотов, а россиян в финал вывел точный бросок Арсения Грицюка. В решающем матче россияне открыли счет, однако финны забили дважды. Им хватило преимущества в одну шайбу, чтобы одержать первую в истории своей страны победу на Олимпиаде. Приятный сюрприз Серебро российских летающих лыжников - один из самых неожиданных результатов пекинской Олимпиады. Команда сумела прервать неудачную серию без медалей в этом виде спорта длиной в 54 года - столько прошло с победы Владимира Белоусова на Играх в Гренобле. Серебро было завоевано в смешанном командном турнире, который впервые был представлен в олимпийской программе. Историческую медаль 7 февраля завоевали Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Ирма Махиня. Медальные перспективы вырисовывались по итогам личных турниров на среднем трамплине: Климов уже тогда занял пятое место (наивысшее для отечественных лыжников с 1968 года), Садреев - восьмое. В женской части соревнований Аввакумова была седьмой, Махиня - 10-й. Добиться же исторического достижения помог случай - во время соревнований один за другим судьи стали наказывать лидировавшие команды, снимая набранные ими баллы. Арбитры обнаружили у некоторых спортсменов несоответствие комбинезонов установленной норме.

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Если на других международных стартах официальные лица на это порой закрывали глаза, то на Олимпиаде решили судить по всей строгости - наказание понесли японцы, норвежцы, немцы и австрийцы. "Два или три сантиметра могут добавить до пяти метров, - объяснил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Обратите внимание, норвежцы, немцы и австрийцы на Кубке мира всегда в топе, а тут их поставили в жесткие условия по экипировке - и они не могут справиться. Наверное, впервые за последние десятилетия был такой жесткий регламент экипировки, равный для всех стран". "Мы же перед Пекином по две-три недели отшивали комбинезоны каждому спортсмену. Впритык, а допускается отклонение до 0,2-0,3", - пояснил он. Российским летающим лыжникам развить успех на большом трамплине и в мужском командном соревновании (женщины в этих дисциплинах на Играх не выступают) не удалось. В личных соревнованиях Климов и Садреев оказались во втором десятке, в командном турнире россияне показали седьмой результат. Возвращение Уайлда и подвиг Ивановой Прорывом можно назвать выступление на пекинской Олимпиаде российских фристайлистов, которые выиграли три медали. Это является национальным рекордом, поскольку ранее они выигрывали по две награды на Играх в 1994 и 2018 году.

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На Олимпиаде в Лиллехаммере серебро в могуле выиграл Сергей Шуплецов, а бронзу в этой же дисциплине - Елизавета Кожевникова. В 2018 году в Пхёнчхане бронзовые награды завоевали Илья Буров (лыжная акробатика) и Сергей Ридзик (ски-кросс). Через четыре года оба повторили свои результаты. При этом один из фаворитов соревнований, брат Ильи трехкратный чемпион мира Максим Буров не отобрался в финал. К этим двум бронзовым медалям добавилась еще и аналогичная награда в могуле у Анастасии Смирновой. В Федерации фристайла России остались недовольны судейскими оценками в женском слоупстайле, где четвертое место заняла Анастасия Таталина. Единственную медаль в сноуборде россиянам принес натурализованный 35-летний американец Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе. Двукратный олимпийский чемпион Сочи еще год назад сомневался, будет ли он выступать в Пекине, однако отобрался на соревнования и там победил в очном заезде двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова. Решение по поводу своей карьеры Уайлд не объявлял, но ранее он говорил, что эти Игры станут для него последними. На пути к олимпийским медалям многие атлеты совершают спортивные подвиги. Одной из главных героинь завершившихся Игр в Пекине можно назвать и российскую саночницу Татьяну Иванову, которая сумела завоевать бронзовую награду спустя всего лишь 2,5 месяца после тяжелой травмы ноги. Спортсменка ради участия в Олимпиаде пренебрегла советами врачей поберечь свое здоровье и вышла на трассу уже через месяц после перелома. Превозмогая боль, она сумела отобраться на Игры, где завоевала первую в своей карьере олимпийскую медаль личных соревнований. Золото в фигурном катании, несмотря на трагедию Валиевой Скандальной же на Олимпиаде выдалась ситуация вокруг командного турнира в фигурном катании. Сборная России, за которую выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, уверенно одержала победу. Однако церемония награждения сначала была перенесена на неопределенное время, а позже Международное агентство допинг-тестирования сообщило о переносе мероприятия из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, сданного еще 25 декабря.

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Оказалось, что в начале февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение Валиевой после апелляции с ее стороны, что позволило фигуристке выступить на Играх в личных соревнованиях. В ответ апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали МОК, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство. Решался вопрос, будет ли Валиева допущена до одиночных соревнований, и 14 февраля CAS объявил, что не принял апелляцию, позволив тем самым фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде. После этого МОК сообщил, что не будет до окончательных итогов расследования проводить как церемонию награждения в командном турнире, так и аналогичную церемонию по итогам одиночного турнира в том случае, если медаль выиграет Валиева. На это решение по командным соревнованиям апелляцию в CAS подали американские фигуристы, завоевавшие серебро, но выездная панель суда в Пекине довольно скоро объявила об отклонении апелляции. Несмотря на всю ситуацию, сборная России выиграла и второе золото - в женском одиночном катании. Шедшая первой после короткой программы Валиева не выдержала такого психологического напряжения и после произвольной программы осталась лишь четвертой. Олимпийской чемпионкой стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, исполнившей на Олимпиаде пять четверных прыжков. Сама она посчитала серебро неудачей, после соревнований очень эмоционально отреагировала на результат, а при общении с журналистами после награждения сняла медаль. В танцах на льду серебро выиграли Синицина и Кацалапов, уступив только французам Габриэлле Пападикис и Гийому Сизерону, установившим мировой рекорд по сумме ритм-танца и произвольной программы. В соревнованиях спортивных пар Тарасова и Морозов стали вторыми, а Мишина и Галлямов - третьими. Олимпийскими чемпионами стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые также установили мировые рекорды в короткой программе и по сумме двух программ. Обидные промахи Российская команда по биатлону на Олимпиаде показала достойный результат, но на 100% реализовать свой потенциал не смогла. Из 33 наград, которые разыгрывались в Пекине, ей досталось четыре - серебро и три бронзовые медали. При более благоприятном стечении обстоятельств сборная могла одержать три победы, однако помешали непоправимые ошибки, которые российские биатлонисты допускали в решающие моменты гонок. В биатлонном зачете Игр россияне стали пятыми, пропустив вперед команды Норвегии, Франции, Швеции и Германии. Норвежцы в Пекине были вне конкуренции - у них 14 медалей, в том числе шесть золотых, а главным героем стал Йоханнес Бё, завоевавший четыре золотые медали и одну бронзовую.

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Российские биатлонисты завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете, в мужской эстафете и в гонке преследования, серебро - в женской эстафете. Почти в каждой из этих гонок они имели хорошие шансы завоевать золотые награды. В смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов отправили Эдуарда Латыпова на последний этап с небольшим преимуществом, однако после заключительной стрельбы он подпустил к себе более именитых соперников - Йоханнеса Бё и Кентена Фийона-Майе. Норвежец и француз на заключительном отрезке дистанции воспользовались тактическим промахом Латыпова в борьбе за первые два места. Еще более досадную ошибку Латыпов совершил в мужской эстафете. Перед заключительной стрельбой у него было минутное преимущество над ближайшим преследователем, однако лидер команды не справился с порывом ветра, заволновался и допустил пять промахов, уйдя на два штрафных круга. Это лишило команду победы, но третье место Латыпов не отдал, что позволило Кариму Халили и Максиму Цветкову завоевать первые в карьере олимпийские награды. Цветков к тому моменту уже мог быть обладателем медалей, причем даже золотой - в индивидуальной гонке и в спринте он оставался в шаге от призового места. Особенно обидным получился результат в "индивидуалке", где Цветков лишил себя победы последним выстрелом - предыдущие девятнадцать были точными. Была близка к личной награде и Резцова, однако ей тоже не хватило шага до награды. Вместе с Резцовой серебряными призерами эстафеты стали Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. В этой гонке российская команда тоже могла рассчитывать на золото, если бы Миронова на третьем рубеже не ушла на штрафной круг. Биатлонистка в этом сезоне показывает слабые результаты относительно себя двухгодичной давности. Не сумела она себя проявить с хорошей стороны и в Пекине. В эстафете ее могла бы заменить Валерия Васнецова, однако биатлонистка по прилете в Китай заболела коронавирусом и была изолированна. Вызванная ей на замену Евгения Буртасова пробежала только индивидуальную гонку, в эстафету ее не поставили после скандальной истории с ее отказом от участия в контрольном старте. Личную награду на Играх из российских биатлонистов завоевал только Латыпов - главный герой и антигерой команды. В гонке преследования ему удалась лучшая стрельба на Олимпиаде. Игры в "пузыре" Организаторы Игр ввели довольно жесткие меры для предотвращения появления и распространения коронавируса на олимпийских объектах во время Олимпиады. Условия проведения соревнований существенно разнились с тем, как полгода назад проходила летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии на год вперед. В Пекине был организован "пузырь", который охватывал соревновательные объекты, Олимпийскую деревню, а также гостиницы, где проживали чиновники МОК и аккредитованные на Игры журналисты.

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Все соревнования и прочие мероприятия проходили внутри этого "пузыря", пределы которого нельзя было покинуть. Тесты на ковид все сдавали ежедневно. Те, у кого были положительные результаты, отправлялись в специальные гостиницы, где находились в изоляции до того, как у них не будет два отрицательных теста подряд. А после возвращения в обычную гостиницу им предписывалось еще около недели выезжать для работы на соревнования не на шаттле для журналистов, а отдельно. Несмотря на меры предосторожности, ковид серьезно помешал подготовке к Олимпиаде многим командам. Так, в мужской сборной Чехии по хоккею заразились шесть игроков, приехав в Пекин, команда несколько дней тренировалась без вратаря, которого заменял на занятиях экипировщик. В этом смысле стоит отметить меры, которые приняла мужская хоккейная сборная России. Команда с середины января находилась на сборе в Новогорске в условиях изоляции, а в Пекин вылетела отдельным самолетом - без других спортсменов, поэтому отделалась только сомнительными тестами двух игроков. Однако катастрофической выдалась ситуация для российских хоккеисток. После такого же длительного сбора в Новогорске по прилете в Китай половина команды оказалась с положительными тестами, а одна из игроков была отправлена в больницу. Хоккеистки пропустили порядка пяти дней тренировок в Пекине, до конца турнира находились в изоляции. Тренировочный процесс был сорван, команда выиграла лишь один матч - стартовый в группе, а в матче с канадками из-за получения с опозданием результатов тестирования все хоккеистки даже играли в медицинских масках. Ковид поразил и женскую сборную России по керлингу - серебряных призеров чемпионата мира прошлого года. Случилось это еще до приезда в Пекин, однако весь январь команда не могла нормально тренироваться, поскольку положительные тесты у игроков выявлялись буквально по очереди. В итоге предварительный турнир керлингистки провалили, не сумев выйти в полуфинал.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр № Страна Золото Серебро Бронза Сумма 1 Норвегия 16 8 13 37 2 Германия 12 10 5 27 3 Китай 9 4 2 15 4 США 8 10 7 25 5 Швеция 8 5 5 18 6 Нидерланды 8 5 4 17 7 Австрия 7 7 4 18 8 Швейцария 7 2 5 14 9 Россия 6 12 14 32 10 Франция 5 7 3 15 11 Канада 4 8 14 26 12 Япония 3 6 9 18 13 Италия 2 7 8 18 14 Южная Корея 2 5 2 9 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 2 2 4 8 17 Новая Зеландия 2 1 0 3 18 Австралия 1 2 1 4 19 Великобритания 1 1 0 2 20 Венгрия 1 0 2 3 21 Бельгия 1 0 1 2 21 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 1 2 24 Белоруссия 0 2 0 2 25 Испания 0 1 0 1 25 Украина 0 1 0 1 27 Польша 0 0 1 1 27 Латвия 0 0 1 1 27 Эстония 0 0 1 1