Гендиректор Eurochem Group AG Дмитрий Страшнов ушел в отставку

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Eurochem Group AG Дмитрий Страшнов с 24 сентября покидает компанию по личным обстоятельствам, сообщается в пресс-релизе компании. Исполняющим обязанности гендиректора группы назначен финансовый директор Eurochem Group AG Кузьма Марчук.
"К сожалению, личные причины не позволяют мне довести до конца намеченные преобразования в группе. Я желаю Eurochem успехов в запуске крупных проектов и дальнейшем развитии", - сказал Страшнов, слова которого приводит пресс-служба.
Дмитрий Страшнов возглавил Eurochem Group AG в июле 2018 года. До этого в ноябре 2017 года он работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 год занимал пост генерального директора "Почты России".
Eurochem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис Eurochem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия Eurochem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.