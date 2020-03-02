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Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания президента

Нужно, чтобы все новые социальные выплаты начали выплачиваться как можно скорее, отметил председатель Думы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума 4 марта рассмотрит поправки в федеральный бюджет, направленные на реализацию послания президента. Об этом по итогам заседания Совета палаты журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"4 марта мы рассмотрим в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2020-2022 годов, необходимые для реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в послании Федеральному собранию. Нам важно, чтобы все новые социальные выплаты - пособие на детей от трех до семи лет, увеличенный материнский капитал, доплата за классное руководство - начали выплачиваться как можно скорее", - сказал Володин.

Спикер напомнил, что президент уже подписал закон о расширении программы материнского капитала, который должен заработать с 1 января 2020 года, и закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов.

"Расходы государства увеличиваются, на предоставление маткапитала в 2020 году будет дополнительно направлено 122,4 млрд рублей, в 2021 году - 210,7 млрд рублей, в 2022 году -265,8 млрд рублей", - констатировал спикер. Кроме того, по его словам, на организацию питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - по 43,6 млрд рублей, а на выплаты для поддержки семей с детьми с 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд рублей, 218, 9 млрд рублей - в 2021 году и 228,3 млрд рублей - в 2022 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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