При строительстве моста через Волго-Дон учтут опыт "танцующего" моста через Волгу

ВОЛГОГРАД, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Инженеры и строители моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК), который входит в первый этап возведения дороги в обход Волгограда, предусмотрели установку на сооружении специальных гасителей колебаний. Это позволит исключить образование "волн" во время сильных порывов ветра, как это было 10 лет назад на мосту через Волгу, сообщил ТАСС начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин.

В мае 2010 года в Волгограде от порывов ветра по дорожному полотну моста через Волгу в течение часа шли настоящие "волны" с амплитудой от 40 см до одного метра. Пострадавших, по счастливой случайности, не было. Уникальное видео автомобилей, едущих по "бетонным волнам", транслировали многие федеральные и мировые телеканалы. Позднее для предотвращения колебаний моста на трех пролетах были установлены специальные экраны, которые выполняют роль ветровых амортизаторов.

"Изначально в русловом пролете на мосту через Волго-Донской судоходный канал предусмотрена установка демпферов - гасителей резонанса собственных колебаний моста, а также колебаний, вызванных внешними факторами, прежде всего, ветровыми нагрузками", - сказал Сорокин.

Он также уточнил, что на подъездах к мосту, вдоль поселка им. Кирова на юге Волгограда, будут установлены шумозащитные экраны, которые "обеспечат экологичность объекта и снизят дискомфорт от соседства с трассой для местных жителей".

"Работы по возведению моста начались в ноябре 2019 года, спустя три месяца после начала строительства объездной дороги Волгограда. Все работы идут в соответствии с графиком, на сегодня выполнено 6% от общего объема запланированных работ, или 30% от запланированных на 2020 год объемов", - отметил начальник дорожного ведомства. На строительстве моста уже возведено девять опор, для чего забито 767 свай и уложено более 5 тыс. кубометров бетона. До конца года специалисты планируют возвести все 27 опор будущего искусственного сооружения и приступить к надвижке мостовых пролетов через Волго-Дон.

Новый мост - наиболее сложный в инженерном отношении и самый дорогой объект строительства дороги в обход Волгограда. "В соответствии с госконтрактом, стоимость проектирования первого этапа составляет 82 млн рублей, стоимость непосредственно строительства моста, чья длина составляет 1,3 км - порядка 5 млрд рублей. Сейчас для производства работ используются исключительно отечественные материалы и комплектующие. В дальнейшем не исключено применение и зарубежных материалов, но в настоящий момент можно сказать, что мост строится из отечественных материалов по российским технологиям", - сообщил Сорокин.

Инженерные "секреты"

Кроме демпферов - гасителей колебаний моста - и шумозащитных экранов, на всей протяженности мостового перехода установят светодиодное искусственное электроосвещение, которое ярче и экономнее, чем лампы накаливания. Общая длина линии освещения составит 26 км.

Перильные ограждения, в том числе на мосту через Волго-Дон, и водоотводные лотки будут изготовлены из композитных материалов, которые не подвержены коррозии и просты в эксплуатации.

"При устройстве дорожного покрытия моста будет использован асфальтобетон, соответствующий недавно принятым Предварительным национальным стандартам (ПНСТ), он обладает повышенной прочностью к образованию колеи и устойчивостью к разрушениям", - отметил начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Сорокин.

Полностью завершить строительство первого этапа обхода Волгограда (это 12 км), включая мост через Волго-Донской судоходный канал, дорожники намерены в 2024 году. Параллельно идет проектирование второго и третьего этапов. Строители намерены к 2022 году обеспечить формирование одной из двух проезжих частей нового моста, чтобы открыть по ней движение транзитного грузового транспорта в двухполосном режиме, разгрузив тем самым существующий мост в черте города.

Строительство обхода Волгограда в Городищенском и Светлоярском районах (соответственно, в северной и южной части областного центра) имеет ключевое значение не только для региона, но и для страны в целом. Здесь сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 "Каспий", А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов. Объект реализуется в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры": обход Волгограда является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна.

В условиях пандемии

На строительстве моста в настоящее время задействованы около 100 человек, иностранных рабочих среди них нет, дефицита в рабочей силе также нет. Работа организована в круглосуточном режиме в две смены по 12 часов каждая вахтовым методом.

"За соблюдением санэпидтребований к производству работ отвечает подрядная организация, которая ведет строительство. Рабочие снабжены масками и антисептиками, они ежедневно организованно измеряют температуру. Планируется увеличение числа рабочих в связи с предстоящим расширением фронта работ, санэпидобствановка на этот процесс не влияет", - уточнил Сорокин.

По его словам, необходимости в проведении дезинфекции техники нет. "На строительстве моста максимальное количество задействованной техники достигает 30 единиц. На строительстве дороги - 50 единиц", - отметил собеседник.