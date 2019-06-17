Песков: Россия исходит из данных МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательства по СВПД

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Иран выполняет взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди о том, что Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана.

Песков уточнил, что не знаком с этим заявлением. "Мы исходим из того, что <…> Иран является самой проверяемой страной со стороны МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В этом плане обеспечивается полная транспарентность и это признается самой организацией", - сказал Песков, напомнив, что совсем недавний доклад МАГАТЭ констатировал полное выполнение Ираном взятых на себя обязательств. "Мы исходим пока из этого", - заключил представитель Кремля.

Песков не стал также комментировать публикации со ссылкой на председателя ядерного комитета парламента Ирана Моджтабы Зоннура о возможном пересмотре Тегераном своего участия в СВПД, выразив сомнение, что тот "определяет какие-то судьбоносные решения и стратегическую линию в этом вопросе в Иране".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.