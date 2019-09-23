Посол РФ: соглашение о финансировании ВС Абхазии укрепит общую безопасность в Закавказье

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, которое президент Владимир Путин поручил подписать, укрепит обороноспособность абхазской армии и общую безопасность в Закавказье. Об этом заявил ТАСС в понедельник посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Президент РФ Владимир Путин поручил в понедельник подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

"Это секторальное соглашение, которое оформилось в развитие Договора между РФ и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Оцениваем данное соглашение с позитивной стороны, ведь речь идет об укреплении обороноспособности абхазской армии, а вместе с этим и общего пояса безопасности в Закавказье", - отметил посол.

Ранее начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа заявил ТАСС, что в соответствии с этим соглашением будет проходить поэтапная модернизация вооруженных сил Абхазии. Речь, по его словам, идет, о поэтапной унификации стандартов военного управления, материально-техническом обеспечении, денежном довольствии и других социальных выплатах. В Минобороны пока не распространяются по поводу того, какое именно вооружение поступит в республику по данному соглашению.