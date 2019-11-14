Постпред РФ привлек внимание ОБСЕ к уголовному делу против Соловьева на Украине

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил тревожную ситуацию со свободой слова на Украине и привлек внимание постоянного совета этой организации к уголовному делу Киева в отношении ведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

"Вызывает тревогу продолжающийся на Украине зажим свободы слова. Под "каток" преследований попадают те СМИ и их сотрудники, которые осмеливаются высказывать альтернативную официальной точку зрения. В конце октября Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства в отношении российского журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в телеэфире", - указал Лукашевич участникам постсовета ОБСЕ.

По его словам, указом президента Украины от 8 ноября кабинету министров было дано поручение до конца текущего года разработать "положения относительно требований и стандартов новостей". "Что это, как не цензура?" - сказал российский постпред.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении Соловьева за "антиукраинские заявления".