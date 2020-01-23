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Россия призвала Совет Европы отреагировать на украинский законопроект о дезинформации

Постоянное представительство России при СЕ считает, что эта инициатива направлена на ограничение свободы слова

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Совете Европы призывает организацию отреагировать на новый украинский законопроект о дезинформации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении постпредства в Twitter.

"Мы призываем Совет Европы отреагировать на очередную украинскую инициативу, которая направлена на ограничение свободы слова", - отмечается в сообщении.

Ранее украинский министр культуры Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук представили закон о дезинформации, предусматривающий наказание до семи лет тюрьмы за распространение в СМИ недостоверных сведений.

Как сообщало украинское издание "Корреспондент", глава украинского Национального союза журналистов Сергей Томиленко предупредил об опасности законопроекта, который, по его словам, может привести к введению запрета на занятие журналистикой для представителей СМИ.

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