Расходы туристов в Москве по итогам 2018 года достигли рекордных 864 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расходы туристов, посетивших Москву, в 2018 году достигли рекордных 864 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет Москвы от гостиничной отрасли - почти 5 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"По итогам прошлого года годовой объем туристского потребления - то есть расходов туристов в столице - оказался рекордным и составил 864 млрд рублей. Вклад туризма в бюджетную систему с 2010 года увеличился почти в четыре раза - с 31 до 118 млрд рублей в 2018", - цитирует пресс-служа заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Налоговые поступления в бюджет в Москвы от гостиничной сети по итогам 2018 года приблизились к 5 млрд рублей, добавил Ефимов.

По его словам, за последние годы Москва создала мощную инфраструктуру для развития туризма, одним из главных элементов которой является гостиничная индустрия, насчитывающая на сегодняшний день порядка 1,7 тыс. отелей и аналогичных объектов туристского размещения.

В сообщении отмечается, что с 2011 года Москва обновила номерной фонд, построив 53 новые гостиницы, а в 2019-2020 годах планируется к вводу еще 41 новый отель. "Учитывая перспективы роста туристического потока и рост загрузки столичной индустрии гостеприимства, правительство Москвы стимулирует привлечение инвестиций в развитие городской гостиничной сети. Например, для гостиничных комплексов предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций, которые уменьшают сумму платежа почти в три раза. Доходы гостиничной сети города с 2014 года выросли на 65% или на 36 млрд рублей и составили по итогам 2018 года 91 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.

По данным пресс-службы, в 2018 году Москву всего посетило 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн иностранцев. Рост числа туристов в Москве по сравнению с 2010 годом составил 84%.