В Северной Осетии в пять раз увеличили финансирование ремонта дорог в Моздокском районе

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Финансирование работ по ремонту дорог отдаленного Моздокского района Северной Осетии, жители которого с жалобами обращались на прямую линию президента РФ, увеличено в разы, сообщил ТАСС во вторник председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариель Солиев.

"Перед комитетом дорожного хозяйства поставлена задача привести их [дорожные сети Моздокского района] в надлежащее состояние. Для ее решения каждый год, независимо от расчета выделяемых субсидий, на эти цели будут направляться дополнительно средства. Если по расчетам Моздокскому району необходимо 40 млн рублей, то выделяется по 200 млн рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о принимаемых правительством региона мерах.

По данным комитета, была подготовлена проектно-сметная документация и в рамках проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" начата реконструкция автодороги, соединяющей Владикавказ с Моздокским районом. Ее протяженность 101 км, сейчас реконструируется участок в 57,76 км. После 1 декабря 2020 года, когда работы будут завершены и трасса сдана в эксплуатацию, время следования из Владикавказа в Моздок сократится почти в два раза.

Ранее в пресс-службе главы и правительства республики сообщали, что на дорогу между Владикавказом и Моздоком направляется 2,1 млрд рублей, 93% этих средств будут выделены из федерального бюджета.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.