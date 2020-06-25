Utair в 5 раз увеличил число рейсов в июне после смягчения ограничительных мер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Число ежедневных рейсов авиакомпании Utair выросло в июне в пять раз - до 110, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Utair фиксирует возобновление спроса на пассажирские перевозки после смягчения условий карантина. <...> С конца мая число рейсов увеличилось в пять раз - до 110 в день", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у авиакомпании в два раза по сравнению с прошлым годом выросла доля проданных детских билетов.

Летом Utair планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Авиакомпания адаптировала маршрутную сеть под запросы регионов, чтобы люди путешествовали по стране прямыми рейсами. Большинство маршрутов свяжут города с популярными летними курортами.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.