Умер худрук нескольких команд КВН Станислав Агафонов

Ему было 40 лет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

"Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка", - написал дрессировщик, не уточнив причину смерти.

По его словам, с Агафоновым было приятно работать. "Покойся с миром, дорогой Стас", - добавил Запашный.

Агафонов работал с такими командами КВН, как "Урал", "Байкал", ИГУ, "Союз", "Экскурсия по городу", "Молодость", "Театр уральского зрителя", а также был художественным руководителем женской команды "Раисы". Кроме того, с 2021 года он снимался в сериале "По колено".