16 ноября, 21:12

Эксперт: в России процент преждевременных родов в 1,3-1,5 раза ниже, чем в странах Запада

Это стало возможным благодаря уникальной системе наблюдения за самочувствием женщин в период беременности, отметил замдиректора по научной работе Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава РФ Дмитрий Дегтярев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Процент преждевременных родов в России в 1,3-1,5 раза ниже, чем в большинстве западных стран, это стало возможным благодаря уникальной системе наблюдения за самочувствием женщин в период беременности. Об этом журналистам сообщил замдиректора по научной работе Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России Дмитрий Дегтярев.

В пятницу отмечается Международный день недоношенных детей.

"Благодаря уникальной системе наблюдения за состоянием здоровья женщин во время беременности процент преждевременных родов в России в 1,3-1,5 раза ниже, чем в большинстве западных стран", - сказал он.

По словам Дегтярева, в России за последние 15 лет создали трехуровневую систему региональной перинатальной помощи. Большинство женщин, у которых во время беременности выявляют угрозу преждевременных родов, заранее госпитализируют в перинатальные центры. Как отметил Дегтярев, это хорошо оснащенные учреждения родовспоможения, где созданы все условия для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи недоношенным детям.

"Огромное значение для успешного выхаживания недоношенных детей имеет активное участие семьи. В перинатальных центрах родители ребенка - как мама, так и папа - подключаются к процессу выхаживания недоношенных детей с первых дней жизни. С этой целью в современных отделениях реанимации, интенсивной терапии и выхаживания недоношенных детей созданы специальные условия для того, чтобы члены семьи могли находиться рядом с ребенком, даже если ему проводится искусственная вентиляция легких. Единственное, что может этому помешать - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе", - добавил он.

Если родители маловесного ребенка активно участвуют в его выхаживании в стационаре, то он быстрее адаптируется в обществе, нежели ребенок, которого выхаживают только медработники, заметил Дегтярев. 

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