Эксперты РФ и Узбекистана отметили устойчивость связей стран к внешним вызовам

Стороны обсудили политический диалог двух стран, а также появление новых вызовов в период изменения международного порядка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Эксперты из России и Узбекистана на семинаре в узбекистанском городе Хиве обсудили развитие отношений двух государств, отметив устойчивость связей Москвы и Ташкента к внешним вызовам. Об этом сообщили ТАСС организаторы совместного мероприятия международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и международных исследований при президенте Республики Узбекистан.

На первой сессии участники дискуссии обсудили политический диалог двух стран. "Несмотря на международную нестабильность, двусторонние отношения устойчивы к внешним вызовам и проблемам внутреннего развития, опираются на взаимопонимание на политическом уровне, общее видение основных региональных и общемировых проблем, сотрудничество в рамках ШОС и других международных организаций. Особенность отношений России и Узбекистана - управление их положительной динамикой и решение задач, которые вытекают из укрепления, а не размывания двусторонних связей", - говорится в релизе семинара.

На других сессиях эксперты обсудили обострение текущих и появление новых вызовов в период изменения международного порядка.

"Сколь интенсивной ни была бы международно-политическая повестка, взаимоотношения государств Евразии, в частности России и Узбекистана, определяются объективными взаимосвязями, не подверженными никакой конъюнктуре. Это широкий круг вопросов - от транспортно-логистических до энергетических, от климата до демографии", - отметил директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Кроме того, эксперты обсудили вопросы улучшения транспортной структуры и цифровизации торговли, коснулись вопросов влияния миграции на российский рынок труда и социально-экономическую стабильность Узбекистана. "Представители российского и узбекского экспертных сообществ поделились своим видением вопросов региональной и двусторонней повестки в рассмотренных на семинаре областях, определили круг современных и грядущих проблем и наметили программу сотрудничества для их изучения и последующего решения. По общему мнению участников, семинар стал важным этапом в укреплении совместного экспертного сопровождения межгосударственных отношений России и Узбекистана", - говорится в релизе.

"Сложность и противоречивость современного этапа развития мира, риски и вызовы эскалации конфликтов, раздирающих человечество, - все это требует, чтобы мы вместе, в том числе с нашими узбекскими коллегами, смогли осмыслить самые острые проблемы нынешней реальности, превратить себя, фигурально выражаясь, в мыслящую машину, способную на поиск решений, способных хоть как-то улучшить мир, в котором мы живем", - подчеркнул председатель совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.