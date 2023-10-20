Росфинмониторинг назвал политизированным решение о приостановке его членства в "Эгмонт"

Это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку несколько международных финансовых расследований приостановят, следует из сообщения ведомства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Решение о приостановке членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" является политизированным, не имеет законных оснований и грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт", следует из сообщения Росфинмониторинга, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Росфинмониторинг отмечает, что это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку несколько международных финансовых расследований приостановят. Вместе с тем, Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.

19 октября группа "Эгмонт" приняла решение приостановить членство Росфинмониторинга в организации. Как утверждается в официальной позиции "Эгмонт", решение принято в связи с подрывом доверия группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и "выбранными им способами коммуникации".

Группа "Эгмонт" объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг стал членом группы в июне 2002 года.