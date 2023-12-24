Боксер Бивол готов провести следующий бой против Бетербиева

Бивол победил британца Линдона Артура решением судей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол готов провести следующий бой против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Бивол победил британца Линдона Артура единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира WBA. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Мы подписали со своей стороны договор на бой, - сказал собеседник агентства. - В случае победы Бетербиева над Смитом мы готовы провести следующий бой против Артура".

Бетербиев владеет поясами по трем оставшимся престижным версиям - Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. Бетербиев будет защищать свои титулы 14 января в поединке против британца Каллума Смита. В послужном списке 38-летнего россиянина 19 побед (19 нокаутом), ни одного поражения.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения. Он в 11-й раз защитил титул чемпиона мира WBA.