Оператор ГТС Украины заявил, что транзит газа из РФ снизился почти на 22% за 10 месяцев

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через Украину сократился за 10 месяцев этого года почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании - оператора ГТС Украины.

"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 115,9 млн куб. м", - говорится в нем. За 10 месяцев 2020 года транзит газа составил около 45 млрд куб. м.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания обеспокоена снижением транзита через страну.

Ранее он сообщал, что транзит российского газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября, до 57 млн куб. м в сутки, а с 1 октября - до 86 млн куб. м в сутки. При этом, сказал Макогон, "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м.

"Газпром" выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, в том числе за счет маршрутов, которые идут в обход территории Украины. В частности, с 1 ноября российская компания начала поставки газа в Венгрию, минуя Украину, в рамках нового контракта.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.